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Издание People назвало имя самого сексуального мужчины года

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1924
Время на прочтение
1 мин
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Издание People назвало имя самого сексуального мужчины года

Крис Эванс / Фото: Associated Press

Глянец наконец показал обложку с тем самым красавцем.

Американское издание People подвело итоги и выбрало самого сексуального мужчину 2022 года.

По мнению редакции глянца, такой титул достоин иметь известный американский актер, звезда фантастической киновселенной Marvel Крис Эванс. Это именно тот актер, сыгравший мужественного и отважного Капитана Америку.

Крис Эванс / © Associated Press
Крис Эванс / Фото: Associated Press

О том, что Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной года, стало известно благодаря глянцу People, где на титульной странице красуется актер.

Крис уже прокомментировал свой титул Он отметил, что готовится слушать шутки от друзей и похвалу от мамы, которая им гордится.

"Моя мама будет очень счастлива. Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно может похвастаться", – прокомментировал актер.

Отметим, в прошлом году самым сексуальным мужчиной был актер Пол Радд, тоже звезда киновселенной Marvel, сыгравший Человека-муравья.

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Дата публикации
Просмотры
1924
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