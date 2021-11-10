Издание People назвало самого сексуального мужчину года, и это не Крис Эванс

Издание People назвало самого сексуального мужчину года, и это не Крис Эванс

Глянец наконец показал обложку с тем самым красавцем.

Американское издание People наконец-то объявило имя самого сексуального мужчины года по собственной версии.

И это почетное звание досталось не звезде киновселенной Marvel, актеру Крису Эвансу. Отметим, что на прошлой неделе в Сети ходили слухи, что именно его журнал наградит приятным титулом.

Сегодня же глянец обнародовал обложку с самым сексуальным мужчиной и им стал 52-летний актер Пол Радд. Тот самый, который играл мужа Фиби в сериале "Друзья". Также он зрителям хорошо известен по роли "Человека-муравья" в киновселенной Marvel.

Пол Радд в сериале "Друзья"

Пол Радд в ленте "Человек-муравей"

Радд признался, что узнал о своем звании из электронного письма и сначала был несколько шокирован, ведь, по его мнению, есть много людей, которые должны были получить этот титул раньше него. Кроме того, артист пошутил, как теперь изменится его жизнь:

"Я надеюсь, теперь меня будут наконец-то приглашать на эти сексуальные ужины с Клуни, Питтом и Б. Джорданом. И, думаю, я буду чаще кататься на яхтах. Я в предвкушении расширения моей яхтенной жизни", — сказал актер.

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