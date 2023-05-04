Изменения во внешности и личной жизни: куда исчез и чем сейчас занимается участник "Фабрики звезд-3" Артем Мех

Предлагаем посмотреть, как сложилась жизнь Артема после участия в проекте.

Украинский исполнитель, диджей и автор песен Артем Мех прославился в 2010 году. В это время он заменил Ивана Дорна и стал полноценным участником группы "Пара Нормальных".

Однако после распада коллектива Артем исчез с радаров шоу-бизнеса. Хотя все это время артист занимался развитием сольного проекта.

Артем Мех и Анна Добрыднева / Фото: ТСН.ua

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, как начинался творческий путь Артема Меха и как он стал известен, а также узнать, куда исчез музыкант, как он изменился и чем сейчас занимается.

Участие в "Фабрике звезд" и предложение стать солистом группы "Пара Нормальных"

Музыкальная карьера Артема Меха начала активно развиваться в 2010 году. В это время он стал участником певческого проекта "Фабрика звезд-3". Хотя завоевать призовое место Артему не удалось, однако его ждал другой сюрприз.

Артем Мех / Фото: instagram.com/willarmex

В 2010 году коллектив "Пара Нормальных" покидает исполнитель Иван Дорн. Продюсерский центр Catapult Music предложил начинающему певцу стать новым солистом и выступать в дуэте с Анной Добрыдневой. Мех быстро согласился и подписал контракт на четыре года. Итак, когда истек соответствующий срок, исполнитель занялся сольной карьерой.

Сольная карьера Артема Меха

После "Пары Нормальных" Артем занялся сольной карьерой. Музыкант активно выпускал собственные песни и завоевывал расположение публики. Правда, уже в 2016 году Мех вернулся в группу "Пара Нормальных" и еще три года выступал в дуэте с Анной Добрыдневой, пока коллектив окончательно не прекратил свое существование.

Куда после прекращения существования "Пары Нормальных" подевался Артем Мех и как он изменился

Артист занимался развитием сольной карьеры. В частности, с 2018 года Артём творил под псевдонимом Will Armex.

Артем Мех / Фото: instagram.com/willarmex

Музыкант активно выпускает композиции. Все они написаны на английском языке. Кстати, одна песня Артема стала хитовой. Музыкант вместе с дочерью, которой на тот момент было три года, записал трек You And I. Композиция набрала почти три миллиона просмотров на YouTube и завирусилась в TikTok.

Обычно песни Артема не набирают более 200 тысяч просмотров, а на его YouTube-канале 29 тысяч подписчиков.

Кстати, не только творчество Артема Меха изменилось после "Пары Нормальных", но и внешность. Музыкант выбрал другой стиль одежды, он сменил прическу и отрастил бороду, также певец поработал над своим телом и накачал мышцы.

Артем Мех / Фото: instagram.com/willarmex

Чем сейчас занимается музыкант

Артем Мех с началом полномасштабного российского вторжения ведет информационную войну. Также музыкант занимается волонтерством и выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины.

Артем Мех / Фото: instagram.com/willarmex

Артем Мех / Фото: instagram.com/willarmex

Артист выпускает новые песни и продолжает радовать своих поклонников музыкой. В частности, Артем поет вместе с дочерью. Кстати, композиции Will Armex выпускает румынский лейбл Global Records.

Личная жизнь Артема Меха

Музыкант женат. Он уже шесть лет находится в отношениях с Дарьей Мех. У пары счастливый брак.

Артем Мех с женой / Фото: instagram.com/willarmex

Вместе влюбленные воспитывают двух дочерей – Катю и Марусю.

Артем Мех с дочками / Фото: instagram.com/willarmex

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