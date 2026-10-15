Изменил беременную Меган Фокс и нашел новую: экс-жениха актрисы застали вместе с ее известной коллегой

Machine Gun Kelly / © Associated Press

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Голливудская актриса Дакота Джонсон и бывший жених Меган Фокс — рэпер Machine Gun Kelly — спровоцировали слухи о романе общим появлением в Лос-Анджелесе.

Так, на днях знаменитостей увидели возле одного из заведений Лос-Анджелеса. На кадрах, опубликованных страницей Deuxmoi в Instagram, видно, как MGK выходит из заведения, а за ним следует Дакота. Из-за низкого качества записи точно определить, держались ли знаменитости за руки, сложно.

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Однако даже эта деталь стала поводом к новым предположениям об их личной жизни. В то же время ни один из них публично не подтверждал романтические отношения.

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Дакота Джонсон и Machine Gun Kelly

К слову, это уже не первое совместное появление звезд, которое вызвало любопытство любителей. В начале сентября их также замечали вместе после ухода из квартиры Тейлор Свифт в США. Оттуда они отправились в ресторан в одном черном внедорожнике.

По сообщениям источников, сблизиться Дакота и MGK могли после свадьбы Тейлор Свифт в июле. Их отношения описывают как «новые» и «невынужденные»: знаменитости якобы продолжают узнавать друг друга и не спешат определять статус своей связи.

Machine Gun Kelly и Меган Фокс: разрыв помолвки из-за измен, совместной дочери и отношений сейчас

Отношения Меган Фокс и Machine Gun Kelly завершились в конце ноября 2024 года, когда актриса, по сообщениям СМИ, разорвала помолвку с музыкантом. Говорили, причиной разрыва стала переписка рэпера с другими женщинами, которую беременная Меган якобы нашла в его телефоне.

Несмотря на расставание, бывших жениха и невесту связывает общий ребенок. В конце марта 2025 года у них родилась дочь Сага Блэйд. После разрыва Фокс и MGK продолжили поддерживать связь ради воспитания девочки, хотя их романтические отношения не были восстановлены.

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Меган Фокс и Machine Gun Kelly / © Associated Press

А уже на фоне новых слухов о возможном романе рэпера с Дакотой Джонсон в соцсетях также распространили фейковый пост, авторство которого приписывали MGK. В нем говорилось, что рэпер якобы «жалеет» о разрыве с Меган и до сих пор возвеличивает ее красоту.

«Увидев эти новые фотографии Меган, я действительно хочу бросить свой телефон в стену», — утверждалось в посте, который процитировал Billboard.

Далее автор фейкового поста якобы писал, что «потерял самую лучшую женщину в своей жизни» и «теперь вынужден наблюдать, как другие напоминают ему об этом». И от имени рэпера фейковый аккаунт добавил, что «он никогда этого себе не простит».

Однако сам MGK, настоящее имя которого Колсон Бейкер, отрицал свою причастность к публикации. 13 октября он резко отреагировал на пост в соцсети X: «Этот твит фальшивее силиконовых сисек».

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Пост в X о Machine Gun Kelly

С кем встречалась Дакота Джонсон

До появления слухов о возможной симпатии к MGK актриса долгое время находилась в отношениях с Крисом Мартином, фронтменом группы Coldplay. Их связывали романтические отношения с 2017 года, однако в прошлом году стало известно о разрыве.

В декабре 2025 Дакоту также связывали с музыкантом Role Model. В прошлом месяце появились сообщения о завершении этих отношений.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Пока информация о романе Джонсон и MGK остается на уровне предположений, подогревающих их общие появления. Сама пара публично не подтверждала, что находится в отношениях.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала о личной жизни Ирины Федишин — ее браке в 19, две свадьбы и потери дочери на восьмом месяце беременности.

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