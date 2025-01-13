Предательница Maruv выдала циничную причину, почему отказалась от карьеры в Украине

Сейчас скандальная исполнительница проживает за границей, где в основном выступает на корпоративах.

Певица Анна Корсун, известная многим под псевдонимом Maruv, выдала циничную причину, почему отказалась от карьеры в Украине.

С началом полномасштабного вторжения скандальная исполнительница практически пропала из информационного пространства. Однако постепенно артистка возвращается в соцсети и даже успела в TikTok пообщаться с украинцами.

В частности, пользователи попытались устыдить скандальную Maruv за ее позицию во время войны. Певице написали, что она могла бы иметь мировую славу, вместо этого выбрала выступления за границей для малой аудитории: "Променяла всемирную славу на концерты, которые собирают менее двух тысяч человек".

Maruv / Фото: скриншот с видео

Однако у Maruv нашелся свой циничный ответ на это. Оказалось, что скандальную певицу интересуют в основном деньги: "Выступать для людей за более, чем две тысячи – это замечательно. Но петь для одного человека, который платит хорошо, – тоже хорошо".

Позиция Maruv по поводу войны в Украине – что известно

До начала полномасштабной войны в Украине Maruv активно строила карьеру в России, за что неоднократно сталкивалась с критикой. Однако это не заставляло исполнительницу отказаться от гастролей в РФ. После начала российского вторжения единственное, на что хватило исполнительницу, опубликовать в Сети призыв к оккупантам с просьбой подумать над своими поступками. Однако уже после этого скандальная певица сделала вид, что никакой войны нет. Артистка хвасталась отдыхом с мужем и рассказывала российским медиа о своей беременности, не вспоминая о том, что происходит в ее родной стране.

В настоящее время исполнительница проживает за границей и выступает в основном на корпоративах. С россиянами сотрудничество Maruv не разрывала. В частности, она продолжила работу с российскими лейблами и публиковала свои песни на музыкальных платформах РФ.

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