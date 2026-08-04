Измены, домашнее насилие и судебные тяжбы: самые скандальные разводы украинских звезд

Виктор Розовый и Ольга Мерзликина, Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк, Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / © ТСН

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В последние годы украинский шоу-бизнес потрясла волна громких разводов. Если одни знаменитости смогли поставить точку в отношениях без публичных конфликтов, то другие оказались в эпицентре скандалов, судебных споров, взаимных обвинений и громких интервью.

Редакция сайта ТСН.ua собрала самые громкие истории разрывов отношений украинских знаменитостей, которые долгое время не сходили с первых полос. Рассказываем, что стало причиной разрыва этих отношений и как сегодня живут бывшие влюбленные.

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Виктор Розовый и Ольга Мерзликина

Брак комика и военнослужащего Виктора Розового и модели Ольги Мерзликиной распался чуть больше чем через год после официальной свадьбы.

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Виктор Розовый и Ольга Мерзликина / © instagram.com/oliamerzlikina

Новый виток скандала развернулся после одного из интервью Виктора, в котором он откровенно рассказал об интимной жизни с бывшей женой и упомянул других женщин. В ответ Ольга заявила, что причиной развода стали многочисленные измены мужа. По её словам, она пыталась спасти брак и даже проходила семейную терапию, однако жить в «двойной реальности» больше не могла. После того как Виктор нарушил договоренности о неразглашении подробностей личной жизни, Ольга обнародовала доказательства его неверности. Сам юморист с частью обвинений публично не согласился.

Сегодня Ольга ведёт свой блог и сосредоточилась на самореализации. Виктор продолжает реабилитацию после тяжёлого ранения на фронте и занимается медийной деятельностью.

Евгения Эмеральд и Евгений Стыпанюк

Расставание «украинской Жанны д’Арк» Евгении Эмеральд с военным Евгением Стипанюком стало одним из самых громких и болезненных разводов последних лет.

Евгения Эмеральд и Евгений Стыпанюк / © instagram.com/emerald.evgeniya

В октябре 2023 года Евгения публично рассказала о пережитом домашнем насилии, угрозах, шантаже и систематическом психологическом давлении. Дело рассматривали правоохранительные органы: суд вынес ограничительное предписание в отношении Стипанюка, запретив ему приближаться к женщине и их общему ребенку, а также было возбуждено несколько уголовных дел. Сам Евгений все обвинения отвергал, утверждая, что конфликт возник из-за недоразумения. В то же время в 2025 году появилась информация о примирении бывших супругов ради общего ребенка после длительных судебных процессов.

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В настоящее время Евгения воспитывает двух дочерей, ведет блог и активно занимается защитой прав женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Брак телеведущего Владимира Остапчука и нотариуса Кристины Горняк продлился недолго, а его расторжение превратилось в громкое медийное и судебное противостояние.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / © instagram.com/vova_ostapchuk

После развода вокруг личной жизни телеведущего развернулась новая волна обсуждений, ведь вскоре он представил свою новую возлюбленную. Это лишь усилило предположения о возможной неверности во время брака, хотя сам Остапчук таких заявлений не подтверждал. Самым острым вопросом после разрыва стал раздел совместного имущества — прежде всего недостроенного дома под Киевом, споры вокруг которого продолжаются до сих пор.

Сейчас Владимир женат в третий раз на блогерше Екатерине Полтавской, которая младше его на 16 лет, и снова стал отцом. Кристина активно ведёт блог, путешествует и продолжает отстаивать свои имущественные права в правовом поле.

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Наталья Денисенко и Андрей Фединчик

Развод одной из самых ярких актерских пар стал неожиданностью для поклонников, ведь долгое время Наталью Денисенко и Андрея Фединчика считали примером крепкой семьи.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Официальным основанием для развода в судебных документах стали «утрата чувств друг к другу» и отсутствие взаимопонимания. Супруги решили расторгнуть брак без публичного выяснения отношений. В то же время в Сети активно распространялись слухи о новом романе актрисы, который якобы начался ещё во время брака. Сами же бывшие партнёры таких причин разрыва не называли.

Сегодня Наталья активно снимается в кино, проводит поэтические вечера, воспитывает сына и готовится к свадьбе с манекенщиком Юрием Савранским. Андрей Фединчик тем временем продолжает службу в рядах Вооружённых сил Украины.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева

Новость о разводе одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса стала настоящим шоком для поклонников. Прожив вместе более десяти лет, они объявили о расторжении брака, который многим казался образцовым.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева / © viva.ua

Официально артистам удалось расстаться без публичных конфликтов и взаимных обвинений. Однако наибольший резонанс вызвал не сам факт развода, а события, произошедшие впоследствии. Вскоре Надя Дорофеева начала отношения с ресторатором Михаилом Кацуриным, а Владимир Дантес — с его бывшей женой Дашей Кацуриной. Именно такая смена партнеров стала предметом бурных обсуждений в соцсетях, хотя все участники этой истории неоднократно подчеркивали: новые романы начались уже после завершения предыдущих отношений.

Владимир Дантес, Надя Дорофеева, Михаил и Даша Кацурины

Сейчас они оба строят новую личную жизнь, активно развивают музыкальную карьеру и максимально осторожно комментируют тему своего прошлого брака.

Тарас и Елена Тополи

В конце 2025 года поклонников удивила новость о разводе лидера группы «Антитила» Тараса Тополи и певицы Елены Тополи.

Тарас и Елена Тополи

Супруги прожили в браке 12 лет и воспитывают троих детей. Позже стало известно, что ещё до официального объявления они урегулировали все юридические вопросы и даже подписали соглашение о неразглашении подробностей личной жизни. Именно поэтому истинные причины разрыва бывшие супруги не озвучивают, ограничившись заявлением о «взвешенном решении» расстаться. В то же время в последующих интервью Елена неоднократно намекала, что пережила непростой период, а её высказывания об бывшем муже регулярно становились поводом для новых дискуссий.

Несмотря на развод, Тарас и Елена продолжают вместе воспитывать детей. Оба сосредоточены на творчестве, волонтерской деятельности и воспитании детей.

Константин Войтенко и Валентина Маринина

Развод актёра Константина Войтенко и танцовщицы Валентины Марининой вызвал широкий общественный резонанс после громких заявлений женщины.

Константин Войтенко и Валентина Маринина / © instagram.com/kostiantynvoitenko

Валентина публично обвинила бывшего мужа в длительном психологическом и физическом домашнем насилии. Сам актер категорически отрицал все обвинения и заявлял о намерении защищать свою репутацию в суде. Несмотря на это, история получила широкую огласку в СМИ.

Сейчас Константин завязал новые отношения и женился во второй раз. Валентина вместе с дочерью живет за границей, занимается творчеством и открыто говорит о преодолении психологических травм и восстановлении после токсичных отношений.

Владимир Ращук и Виктория Билан

Отношения актеров Владимира Ращука и Виктории Билан, длившиеся более десяти лет, завершились при чрезвычайно драматических обстоятельствах.

Владимир Ращук и Виктория Билан / © instagram.com/vikki.bilan

Владимир публично заявил, что влюбился в другую женщину именно тогда, когда Виктория была беременна их долгожданным сыном Яремой. Актриса откровенно рассказала о мучительной измене, отсутствии поддержки и заявила, что не видит возможности для примирения.

Пока идет процесс официального развода, Виктория самостоятельно воспитывает сына, продолжает актерскую и режиссерскую деятельность и говорит, что бывший муж не участвует в воспитании ребенка. Владимир тем временем заводит новые отношения и совмещает работу в СМИ со службой.

Анна Саливанчук и Александр Божков

Актриса Анна Саливанчук и бывший продюсер, народный депутат Александр Божков развелись после многих лет брака, однако их история до сих пор имеет публичное продолжение.

Анна Саливанчук и Александр Божков / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна долгое время скрывала факт разрыва, а впоследствии открыто сообщила о разводе. Одной из главных причин конфликтов после этого стало воспитание двух общих сыновей. Саливанчук регулярно высказывается в соцсетях, упрекая бывшего мужа в недостаточном участии в жизни детей и отсутствии должной поддержки. Сам Божков не вступает в публичные дискуссии и не комментирует личную жизнь.

Марина и Юрий Аристовы

История телеведущей Марины Аристовой и экс-депутата Юрия Аристова — это 13 лет совместной жизни, завершившихся болезненным разрывом.

Марина и Юрий Аристовы / © instagram.com/marynaaristova

О официальном разводе Марина сообщила в начале 2024 года. По её словам, причиной стала неверность мужа. Первую измену она простила, когда Юрий тяжело переболел коронавирусом и попал в реанимацию. Однако после выздоровления он снова вернулся к любовнице. Тогда Марина подготовила финансовую подушку безопасности и подала на развод. Она неоднократно подчеркивала, что именно материальная независимость помогла ей решиться положить конец этим отношениям.

Сегодня Марина самостоятельно строит карьеру, воспитывает детей и делится собственным опытом финансовой независимости после развода. Юрий Аристов после политических и личных скандалов практически ушел из активной общественной жизни.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказала об украинских блогерах с миллионной аудиторией, таких как Кубик, Лебига, Лачен, Верба и другие, и о том, почему они популярны.

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