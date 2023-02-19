Изменял бывший и не будет с нынешней: таролог рассказала об отношениях Владимира Остапчука

Осенью прошлого года начали распространяться слухи, что ведущий Владимир Остапчук развелся со своей второй женой, нотариусом Кристиной.

Экс-супруги не дают официальных комментариев, однако своим поведением намекают, что они действительно не вместе. Пара прекратила делиться общим контентом, Кристина часто находится за границей, а Владимир - в Украине. Также говорят, что Остапчук закрутил роман с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской. Такие сплетни начали распространяться после того, как Владимир и Катя начали публиковать фото с отдыха с одинаковых локаций. Более того, недавно журналистка опубликовала снимок с избранником, а пользователи узнали в нем Владимира.

Фото: instagram.com/poka.tya

Эксклюзивно виканская жрица, таролог Елена Кузьмич, которая ежедневно делает прогноз на ТСН.ua, сделала таропрогноз на картах об отношениях Владимира Остапчука с бывшей женой Кристиной и новой избранницей Екатериной.

В частности, Елена сделала расклад таро и посмотрела, что стало причиной вероятного развода ведущего с нотариусом, кто стал инициатором разрыва и была ли измена в их отношениях. Также таролог посмотрела, будут ли отношения Остапчука с новой избранницей долгосрочными.

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Кстати, как объяснила Елена Кузьмич, карты таро не показывают прошлого или будущего, в большинстве случаев они показывают один из самых точных вариантов. Также таролог объяснила, что карты таро показывают подсознательные мотивы, в которых люди очень часто не хотят сами себе признаться и скрывают эти правдивые мотивы от окружающих.

Что стало причиной вероятного разрыва Владимира Остапчука с Кристиной Горняк?

Здесь скопилось немало факторов. В этом раскладе много старших арканов, а они в таро отвечают за какие-то очень важные моменты, которые являются судьбоносными. В частности, речь шла о таком бессилии. В основе мы имеем три старших аркана – это сила, колесница и повешенный. Все эти карты находятся в перевернутой позиции. С точки зрения таро, эта пара разошлась, потому что хотела найти выход из своего бессилия. Возможно, нежелание иметь детей у одного из двух партнеров в этой паре стало причиной разрыва. Но это о таком, более глубоком прошлом. Также у каждого из них было очень много скрыто мыслей, идей, мотивов, которыми они не предпочитали делиться со своими партнерами. Также им хотелось нового в отношениях, какой-нибудь романтики, как у пары. Также они не выбрали цель, куда двигаться дальше, это тоже повлияло на их разрыв, и им показалось, что каждый из них в одиночку сможет достичь большего, чем когда они будут вместе.

Владимир Остапчук с экс-женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Кто стал инициатором вероятного разрыва?

Если говорить об инициаторе разрыва, то здесь, скорее, оба пришли к общему знаменателю, что их цели не соответствуют тем, которые были ранее. Вероятно, присутствует кто-то третий в их отношениях. Поэтому семейный корабль любви разбился и не может двигаться дальше.

Имела ли место быть в их браке измена?

С точки зрения таро – больше всего, что да. Но это таро, здесь нет 100% уверенности. У нас есть карты, которые говорят о вероятности измены. У нас есть карта дьявола, которая говорит об определенной сексуальной зависимости, а также у нас есть двойка кубков и паш кубков. Эти бревна относятся к масти кубков, а масть кубков в картах таро отвечает за отношения, дружбу, любовь и так далее. Соответственно, эти карты в этом раскладе сообщают о любвеобильности у мужчины, его тайных помыслах в сторону другой женщины, наличии соперницы и так далее. Мне не хватает в этом раскладе карт, которые говорят об измене, но он, больше всего, либо сделал, либо планировал измену.

Владимир Остапчук с экс-женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Будут ли Владимир Остапчук и Кристина Горняк снова вместе?

Такая возможность сохраняется. Во-первых, это будет зависеть от того, как вообще будет разворачиваться ситуация в государстве, потому что у нас две карты, которые говорят о большом влиянии судьбы – колесо удачи и звезда. Но здесь будет зависеть от того, выйдет ли он из своей внутренней пещеры и захочет работать над собой. В то же время, зависит от того, захочет ли она, чтобы он вернулся. Соответственно от этого и зависит, вернется ли он к своей бывшей.

Владимир Остапчук с экс-женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Будет ли Владимир Остапчук в будущем вместе со своей 22-летней девушкой?

С точки зрения таро, он не будет с этой новой девушкой долго, потому что в этом раскладе таро очень много карт, которые относятся к масти мечей, но не к масти кубков. Масть мечей – это этакие игры разума, испытания, страдания, иногда любовные треугольники. Также в этом раскладе есть карты, которые говорят о каких-то бесполезных ссорах. Это не тот расклад, который говорит о том, что они жили долго и счастливо и умерли в один день.

Владимир Остапчук с новой избранницей / Фото: instagram.com/poka.tya

Женится ли Владимир Остапчук в третий раз?

По состоянию на данный момент карты таро не могут сказать, что он женится в третий раз. Но карты убеждены в одном – он очень любвеобильный человек, красивый, молодой, известный. У него впереди немало любовных похождений.

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Заметим, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – это не науки. Так что предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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