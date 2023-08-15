Измученная Анна Кошмал пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Со мной постоянно что-то случается"

Украинская актриса Анна Кошмал рассказала, что во время гастрольного тура заболела.

Знаменитость вместе с театральной труппой приехала во Львов, где она отыграла спектакль. Однако у Кошмал ухудшилось состояние здоровья. У актрисы поднялась высокая температура, что она едва доиграла спектакль до конца.

"Я уже во второй раз приезжаю во Львов, именно здесь у меня поднимается высокая температура, и я едва играю спектакль. Поднялась температура до 38,5, я едва дождалась конца. Надеюсь, проснусь и будут чувствовать себя лучше, чем сегодня. Что это такое? Это может быть таким совпадением, что именно во Львове я болею? Именно в этом туре со мной постоянно что-то случается. Что это такое, как это описать?" – поделилась Анна.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Утром Кошмал чувствовала себя уже лучше. Как рассказала знаменитость, она не принимала никаких лекарств, поэтому ее организм самостоятельно поборол простуду. Однако артистка тоже стимулирует свой иммунитет. Анна делает физические упражнения и занимается йогой.

"Когда мне становится плохо, как вчера, я ничего не принимаю, чтобы не мешать организму полноценно бороться. Так что он у меня молодец и температуру за ночь сжег всю сразу. Проснулась свеженькой и сразу практиковать, чтобы простимулировать иммунитет", — рассказала актриса.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Также Кошмал поделилась, что во Львове ночь была неспокойной. Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар, есть попадания. Актриса рассказала, что ночью было очень громко, она даже чувствовала, как шатается пол.

"Ну и утро… Было очень громко, чувствовала, как шатается пол", – рассказала Кошмал.

Анна Кошмал во Львове / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно девушка актера Тараса Цымбалюка рассказала о проблемах со здоровьем. Светлана Готочкина вернулась из Испании в Киев и оказалась под капельницами.

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