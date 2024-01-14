Измученная Анна Саливанчук пожаловалась на проблемы со здоровьем

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о своих проблемах со здоровьем.

В Instagram-stories знаменитость поделилась, что плохо себя чувствует. Как рассказала Анна, у нее появились те же симптомы болезни, что и были у ее старшего сына Глеба, когда они находились на отдыхе в Португалии и вынуждены были обратиться за помощью к врачам.

Похоже, артистка тоже заразилась вирусным заболеванием. В настоящее время актриса вместе с сыном находится в Польше. Она лечится, отдыхает в постели и набирается сил, чтобы выздороветь и вернуться в Украину.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Мы долетели до Польши. С Глебом все хорошо, а у меня те же симптомы, что были у Глеба. Вчера, с 12 ночи до сегодняшнего дня я просто в коматозе. Такие дела… Это ужас, вчера сказала сыну, чтобы лучше бы я болела вместо него, и вот, пожалуйста, у меня тоже вирус", – поделилась Анна.

Напомним, недавно певица Оля Полякова жаловалась на проблемы со здоровьем. Исполнительница страдала от простуды.

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