Измученная Анна Тринчер пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Такое состояние, что говорить сложно"

Исполнительница рассказала, что с ней происходит.

Украинская певица Анна Тринчер откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.

В Instagram-stories артистка поделилась, что ей стало плохо, когда она приехала во Львов. К слову, в городе знаменитость должна была отыграть концерт. Однако по приезду в Анны разболелся живот, впоследствии ее начало тошнить.

"Утром, приехав во Львов, мне стало плохо. Болел живот, все утро я провела в туалете, меня сильно тошнило. Знаете, такое состояние, что говорить сложно", — поделилась певица.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Знаменитости пришлось делать уколы, чтобы ей стало легче. Наконец Анна вышла на сцену и отыграла концерт.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

К слову, чтобы сразу расставить все точки над "і" и не распускать сплетни, Тринчер сразу заверила, что не беременна.

"Нет, я не беременна!" – заверила певица.

У Анны Тринчер проблемы со здоровьем / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, в конце сентября Анна Тринчер впервые рассказала, что у нее проблемы со здоровьем. Тогда артистка попала в больницу, где ей поставили капельницы. Как объясняла исполнительница, проблемы со здоровьем у нее возникли из-за переутомления. Медики советовали Анне ложиться в больницу и отдохнуть от работы.

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