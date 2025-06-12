Измученная Дорофеева пожаловалась на свое состояние на фоне проблем со здоровьем: "Стресс достиг нового уровня"

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица Надя Дорофеева показалась с измученным видом и пожаловалась на свое состояние.

В Instagram артистка откровенно призналась, что сейчас чувствует себя не лучшим образом. Исполнительница говорит, что на фоне стресса просто посыпалась. В частности, Надя Дорофеева мало спит, имеет проблемы со здоровьем и чувствует ужасную усталость.

Певица признала, что сейчас ей очень сильно тяжело. Кроме того, артистка делится, что нуждается в помощи. Поэтому, Надя Дорофеева пока что будет не слишком активной в публичном пространстве, чтобы подлечиться и улучшить свое состояние, в том числе и эмоциональное.

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Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

"Последние недели мой стресс достиг какого-то нового уровня. Мало сна, проблемы со здоровьем и дикая усталость. Я проснулась вчера с ощущением: как же мне всех нас жаль... Но иногда, думаю, можно позволить себе снять с себя маски и признаться хотя бы себе - что да, мне действительно тяжело! И тут главное - вовремя себе помочь, ведь наша первоочередная задача сохранить себя!" - отметила артистка.

Напомним, недавно Надя Дорофеева попадала в больницу. Звезда делилась фото из палаты, где показывала, как ей ставят капельницы.