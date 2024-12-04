Измученная Ксения Мишина пожаловалась на проблемы со здоровьем и рассказала о болезни

Украинская ведущая и актриса Ксения Мишина заставила своих поклонников очень сильно волноваться за нее.

Знаменитость вышла в Instagram-stories с измученным видом. Актриса призналась, что проснулась утром и поняла, что чувствует себя плохо. По словам Ксении Мишиной, она заболела. Что именно артистку беспокоит – она раскрывать не стала. Однако, вероятно, что актрису мучает простуда.

Ксения Мишина остается дома и лечится. В частности, звезда сериалов и кино предпочитает витамины, которые улучшат ее иммунитет и благодаря которым организм лучше и быстрее будет бороться с болезнью.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Привет, друзья! Сегодня (4 декабря – прим. ред.) заболела. Проснулась – и все! Буду лечиться витаминами разными. Например, недавно открыла для себя, что роза помогает иммунитету. Витамины у меня В12, D3 обязательно, Омега, бабушка привезла мне для кожи коллаген из Исландии", — поделилась с поклонниками знаменитость.

Напомним, недавно шоумен Амадор Лопес жаловался на проблемы со здоровьем. Хореограф делился, что попал в больницу, где ему поставили капельницы.

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