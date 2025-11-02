Измученная MamaRika откровенно рассказала о сложном периоде в жизни: "Больше не могу скрывать это"

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika откровенно рассказала о тяжелом периоде в жизни.

Наболевшим артистка поделилась в своем Instagram. По словам певицы, последние четыре года дались ей нелегко. Жить в реалиях войны и постоянно переживать стресс - очень сильно истощает. Певица признается, что устала и морально, и физически. Организм артистки уже дал сбой и психика тоже. MamaRika призналась, что решилась этим поделиться, чтобы быть честной со своей аудиторией и показать, что ей тоже сложно.

"Я всегда делюсь с вами всем, как есть. У меня сейчас очень сложный период. Я буквально уничтожена морально и физически. Я не жалела себя совсем последние годы и, тупо, загнала себя! Мое тело дало сбой, о психике я вообще молчу. Я не знаю, как мы вообще с вами не е*нулись за эти четыре года! Сегодня весь день реву и понимаю: я в минусе и больше не могу это скрывать за маской работы, занятости, улыбки через слезы. Я жива, и я за*балась жить в постоянном стрессе! Я имею право проживать эти эмоции! Знаю, что я выйду из этого, потому что я сильная, но сейчас я просто сломана", - поделилась исполнительница.

MamaRika с мужем / © instagram.com/mamarika_official

Но певица убеждена, что обязательно со всем справится и нормализует свое состояние. А сейчас же артистка дала себе возможность пережить и принять негативные эмоции. Тем временем семья MamaRika поддерживает ее и помогает преодолеть это состояние. Как призналась исполнительница, она держится именно благодаря мужу и сыну.

