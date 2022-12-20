Измученная Надя Дорофеева поделилась, что вместе с Кацуриным серьезно заболела

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась, что вместе со своим бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным серьезно заболела.

По словам исполнительницы, их симптомы похожи на грипп. У них поднялась высокая температура, которую сложно сбить. Кроме того, слишком сильно болит голова, и боль не утихает.

Исполнительница поначалу думала, что они подхватили коронавирус. Впрочем, тест показал отрицательный результат.

"Да, ну мы присоединились ко всем нашим больным друзьям. Судя по всему, сейчас эпидемия гриппа. Причем такая, очень мощная. Очень высокая температура. Держится и сложно сбить. Очень болит голова и почти не проходит. Ну и похоже на ковид. Но это не он. Тесты сделаны", — поделилась Надя.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофеева призвала поклонников быть осторожными, беречь свое здоровье и не болеть.

"Так что всем не болеть, а то грипп – это просто ужас", — добавила певица.

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