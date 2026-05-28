Измученная Надя Дорофеева пожаловалась на свое состояние: "Здоровья не хватает"

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Реклама

Украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на свое состояние.

Знаменитость в Telegram-канале откровенно поделилась с поклонниками, что чувствует себя не лучшим образом. В частности, у артистки не хватает времени, энергии, а также ее мучает апатия. Кроме того, посыпалось здоровье исполнительницы. Надя Дорофеева признается, что как только разберется с одной проблемой, то дает о себе знать другая. Певица говорит, что сейчас пытается быть сильной, но и одновременно позволяет себе быть слабой.

«Расклеилась. Ничего не успеваю. Очень не хватает времени, да еще и апатия. Это редкое состояние для меня, я балансирую где-то между „быть сильной и позволять себе быть слабой“ и уже не знаю как правильно. Обычно причина — нехватка энергии, то есть здоровья. И его ох как не хватает. Мой иммунитет производит такие пируэты, что я едва успеваю разобраться с чем-то одним, как появляется другое», — делится артистка.

Реклама

Надя Дорофеева

В то же время Надя Дорофеева дала совет поклонникам, которые чувствует себя так же, как и она. Артистка говорит, что необходимо медитировать утром, заниматься дыхательными упражнениями и йогой. Эти рекомендации исполнительнице дали врачи. Певица говорит, что это может улучшить состояние.

«Для таких как я напишу, что мне советуют делать врачи: медитации утром (хотя бы 10 минут), дыхательные упражнения по ВимХоф, утром упражнения из йоги Сурья Намаскар (сегодня делала впервые, сложно для новичков, ищите видео для начинающих)», — посоветовала артистка.

Между тем подписчики Нади Дорофеевой активно поддержали ее в комментариях. Фанаты отметили, что у них тоже похожее состояние. Кроме того, певице пожелали скорейшего восстановления.

Напомним, недавно Надя Дорофеева показывала фото с детьми своего мужа, ресторатора Миши Кацурина. Артистка делилась, как проводит с ними время.

Реклама

Новости партнеров