Измученная Надя Дорофеева рассказала о болезни и пожаловалась на свое состояние

У артистки была довольно насыщенная неделя, которая не прошла бесследно.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на свое состояние.

В Telegram-канале артистка поделилась, что неделя выдалась довольно насыщенной. Артистка сыграла пять концертов, встретилась с замечательными людьми и участвовала в различных событиях. Однако это все не прошло бесследно.

Надя Дорофеева говорит, что такая насыщенная неделя ее полностью истощила, она не на шутку устала. Певица опубликовала фото, где у нее измученный вид. Более того, исполнительница еще и заболела. Поэтому, артистка взяла себе один день отдыха, чтобы выдохнуть и набраться сил после такой насыщенной недели.

Надя Дорофеева / © t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофеева / © t.me/thisisdorofeeva

"Пять концертов сделано! Насыщенная неделя! Классные люди и события! Но сейчас я устала и заболела, и так хочу домой. У меня есть завтра (2 октября - прим. ред.) на отдохнуть", - поделилась артистка.

Напомним, недавно Надя Дорофеева призналась, что должна придерживаться жесткой диеты. Артистка вынуждена следить за питанием, чтобы избежать проблем со здоровьем.

