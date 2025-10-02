- Дата публикации
Измученная Надя Дорофеева рассказала о болезни и пожаловалась на свое состояние
У артистки была довольно насыщенная неделя, которая не прошла бесследно.
Украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на свое состояние.
В Telegram-канале артистка поделилась, что неделя выдалась довольно насыщенной. Артистка сыграла пять концертов, встретилась с замечательными людьми и участвовала в различных событиях. Однако это все не прошло бесследно.
Надя Дорофеева говорит, что такая насыщенная неделя ее полностью истощила, она не на шутку устала. Певица опубликовала фото, где у нее измученный вид. Более того, исполнительница еще и заболела. Поэтому, артистка взяла себе один день отдыха, чтобы выдохнуть и набраться сил после такой насыщенной недели.
"Пять концертов сделано! Насыщенная неделя! Классные люди и события! Но сейчас я устала и заболела, и так хочу домой. У меня есть завтра (2 октября - прим. ред.) на отдохнуть", - поделилась артистка.
Напомним, недавно Надя Дорофеева призналась, что должна придерживаться жесткой диеты. Артистка вынуждена следить за питанием, чтобы избежать проблем со здоровьем.