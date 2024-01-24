Измученная Настя Приходько без фильтров показала, как ее изменила война: "Вечные синяки, усталый взгляд"

Артистка также рассказала о вредной привычке, которая у нее появилась во время войны.

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась, как она изменилась из-за полномасштабной войны.

В своем Instagram артистка на свежем фото показала, как выглядит без фильтров. Измученная исполнительница призналась, что у нее постоянно появляются синяки на теле, отеки не исчезают, а также она очень сильно устала. Кроме того, у артистки из-за нервов возникла вредная привычка – Приходько начала кусать нижнюю губу.

"Я уже от нервов скоро съем нижнюю губу. Я такого никогда не делала, а теперь постоянно хожу и трогаю ее! Вечные синяки, усталый взгляд и мисс "Отек 2024", — поделилась артистка.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Однако Приходько уверена, что справится самостоятельно с этим состоянием. Певица не собирается принимать успокоительные, чтобы укротить свои нервы.

"Я не буду употреблять успокоительное, пить травы, садиться на антидепрессанты. Я – сильная, и я справлюсь! Просто надо выстоять", — добавила артистка.

Напомним, 23 января российские оккупанты массированно обстреляли города Украины. Артистка во время воздушной тревоги пряталась в метро. Певица говорит, что взрывы были настолько мощными, что даже в подземке дрожали стены.

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