Измученная Наталка Денисенко сообщила о "прилете" по соседнему ЖК: "Отхожу от ночи"

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко сообщила, что во время ужасного обстрела Киева рядом с их домом было попадание вражеского снаряда.

В ночь на 16 апреля страна-агрессор Россия атаковала столицу. К сожалению, попаданий не удалось избежать. Наталка Денисенко говорит, что вражеский снаряд попал по соседнему ЖК. Знаменитость слышала громкие взрывы. Особенно испугался 8-летний сын артистки. Андрюша впервые за время полномасштабной войны услышал дома громкие взрывы.

"Спасибо Богу, что настал день для нас. Попадание в соседний ЖК. Впервые за всю войну Андрюша дома слышал взрывы", - говорит артистка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко также опубликовала свое фото, сделанное после ужасной ночи, на котором показалась с измученным видом. Знаменитость поделилась, что сейчас отходит от пережитого.

"Сыночек в школе, а я отхожу от ночи... Мои соболезнования пострадавшим и семьям погибших", - добавила артистка.

Отметим, 15 апреля и в ночь на 16-е Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами различных типов. Украинские знаменитости, среди которых певица Оля Полякова, актриса Лилия Ребрик и другие, отреагировали на жестокий обстрел, который унес жизни мирных людей.