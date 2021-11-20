Изуродованная Мур и новая экс-Зианджа: топ-10 звезд, которых изменила пластика

Кому-то операция принесла счастья, а кто-то потерял красоту.

Погоня за красотой часто приводит звезд в кабинет пластических хирургов.

Кто-то стремится изменить дефект, а некоторые — полностью себя изменить, равняясь на стандарты красоты и моду. Кому-то операция принесла счастье, а кто-то потерял популярность, деньги и лицо из-за горе-врачей.

Вот к примеру на днях Деми Мур ошеломила изуродованным пластикой лицом. Актриса приняла участие в показе Fendi весна-2021, впрочем, внимание зрителей показа было не столько приковано к луку Мур, сколько к ее лицу. Ранее она также прибегала к изменениям, впрочем, все выглядело ювелирно.

Associated Press

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку знаменитостей, которых изменила пластическая операция.

Ким Кардашян

Американская светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян славится своими пышными формами и идеальными чертами лица. Впрочем, ринопластика, изменение овала лица и увеличение груди кажутся ничем по сравнению с ее огромными ягодицами. Именно эти изменения превратили Ким в мегапопулярную звезду.

Рене Зеллвегер

Звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер стала всенародной любимицей благодаря своей неординарной внешности. Однако, именно крупные щеки и узкие глаза всегда не нравились голливудской актрисе. Знаменитость решилась на радикальные изменения и после кабинета пластического хирурга вышла абсолютно неузнаваемой. Интересно то, что сама звезда уверяет, что не делала операций, а "изменилась с возрастом".

Associated Press

Донателла Версаче

Сколько пластических операций перенесла легенда итальянской моды Донателла Версаче, известно только ей самой. Впрочем, еще 20 лет назад у знаменитости были природные пышные губы и гладкая кожа. Сейчас ту красавицу просто невозможно узнать.

Associated Press

Меган Фокс

Голливудской актрисе Меган Фокс миловидная внешность досталась от природы. Впрочем, звезда решила немного подкорректировать лицо, сделав пластику скул и носа. Также Фокс немного увеличила губы. В целом работа выглядит очень естественно.

Associated Press

Мэри-Кейт Олсен

Между звездными сестрами-близнецами Олсен можно будет спокойно найти 10 отличий. Поскольку одна из сестер, Мэри-Кейт, решила несколько изменить внешность. По мнению специалистов, с помощью пластики Олсен изменила разрез глаз и овал лица, а также увеличила губы. Зачем Мэри-Кейт это сделала, она не комментирует.

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Жаклин Сталлоне

Мама голливудского красавца Сильвестра Сталлоне Жаклин, которая умерла в прошлом году, была прямой конкуренткой Донателлы Версаче по количеству пластических операций. По словам хирургов, женщину можно было смело назвать рекордсменкой по пластике.

Associated Press

Zi Faamelu

Украинская певица-трансгендер Zi Faamelu ранее была хорошо известна всем, как Борис Апрель. Пластические операции у знаменитости прошли удачно. Артистка выглядит женственно и нежно.

Микки Рурк

А вот Микки Рурк, наоборот, из симпатичного и даже сексуального мужчины превратился в пародию на самого себя. Словом, внешность Микки так часто меняется с помощью пластики, уследить за его трансформациями не всегда бывает просто.

Associated Press

Скарлетт Йоханссон

Еще в начале актерской карьеры звезда Голливуда Скарлетт Йоханссон прибегла к изменениям. Знаменитость успешно изменила форму носа благодаря ринопластике.

Associated Press

Мелани Гриффит

А вот актриса Мелани Гриффит, к сожалению, не может похвастаться удачными походами к хирургам.

Associated Press

Напомним, не так давно 66-летняя Любовь Успенская без макияжа напугала фанов лицом после пластики. Похоже, артистка перестаралась с экспериментами над внешностью.