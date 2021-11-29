Известна дата объявления победителя благотворительного проекта "Твоя мрія" на 1+1, который получит авто

Врачи Института Амосова в финале "Танцы со звездами" поблагодарили украинцев за участие в благотворительном деле.

В суперфинале шоу "Танцы со звездами", состоявшемся 28 ноября, на паркете появился роскошный красный итальянский автомобиль.

За рулем были ведущие шоу "Твій день" Тимур Мирошниченко и Стася Ровинская. Это авто – главный подарок в благотворительном проекте "Твій день. Твоя мрія".

пресслужба каналу "1+1"

Все собранные средства пойдут на закупку оборудования для нового отделения акушерской кардиологии Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

Специальными гостями в суперфинале стали врачи из Института Амосова: Сергей Сиромаха – главный врач Института Амосова и Юлия Давыдова – заведующая отделением акушерских проблем экстрагенитальной патологии ПАГ.

Юрий Горбунов, Сергей Сиромаха, Юлия Давыдова / пресслужба каналу "1+1"

"Для нас, врачей, быть здесь – это праздник. При всей нашей усталости, мы с вами сейчас, в воскресный вечер, чтобы сказать самое главное - благодарим! Мы поражены! У вас на всех большое доброе сердце! Размером, как эта машинка. Знайте, каждый из вас помогает нам спасать жизнь. Вместе мы сильнее. Берегите себя! Будьте здоровы!" — сказал Сергей Сиромаха.

Главный врач Амосова Сергей Сиромаха / пресслужба каналу "1+1"

"Мы уже 8 лет делаем то, что больше никто не делает в этой стране – даем возможность родить женщинам с тяжелейшей патологией сердца. Мы делаем все, чтобы рождались новые здоровые украинцы и украинки. Ваша поддержка дает нам силы работать и спасать жизнь! Спасибо вам! Пусть ваши мечты сбываются!" — сказала Юлия Давыдова, которая является главной вдохновительницей появления в Украине отделения "акушерская кардиология".

пресслужба каналу "1+1"

Звезды "Твій день" Ирина Ванникова и Владимир Рабчун вместе с ведущей звездного балкона Екатериной Осадчей призвали зрителей участвовать в этом благотворительном деле, делать еще взносы на сайте mriya.1plus1.ua. Благотворительная инициатива “Твоя мрія” продлится до 15 декабря.

Победителей – владельца итальянской красной машины и других подарков – объявят 17 декабря в прямом эфире шоу "Твій день" на 1+1.

пресслужба каналу "1+1"

Организаторы – БФ "Крона" и "Твій день" - не ждут, а уже на первые собранные 2 млн грн купили и передали в "акушерскую кардиологию" Института Амосова два немецких реанимационных бокса для младенцев Lifetherm, аппарат для искусственной вентиляции легких и прочее. Отделению еще очень необходимо другое медицинское оборудование, поэтому сбор средств продолжается.

Читайте также: