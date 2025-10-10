Известная 21-летняя британская актриса впервые показала свою названную дочь

Милли Бобби Браун с мужем / © Associated Press

Британская актриса и звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун впервые показала фото дочери, которую этим летом усыновила вместе с мужем, сыном легендарного музыканта Джона Бож Джови — Джейком Бон Джови.

На опубликованной в Instagram фотографии 21-летняя знаменитость держит младенца на руках, нежно глядя на него. Девочка одета в комбинезон с Минни Маус, а лицо ребенка супруги решили скрыть. Рядом с ними позирует Джейк, который обнимает возлюбленную.

На других кадрах Милли показала осенние мгновения с друзьями и семьей. На фото звезда продемонстрировала прогулку вдоль тематической инсталляции с тыквами, вечеринку с друзьями, выступление вместе с избранником на концерте и съемочную площадку нового проекта.

В августе пара объявила, что стала приемными родителями для маленькой девочки. Летом супруги заявили, что хотели бы ограничиться от публичности в этом вопросе и дать время малышам и себе для адаптации. Звездный дедушка Джон Бон Джови также прокомментировал появление внучки.

"Это прекрасно. Я хочу видеть такие фотографии каждый день. Я уже стал тем самым надоедливым дедушкой…", — шутливо признался артист в недавнем подкасте.

