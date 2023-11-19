Известная 47-летняя украинская певица шокировала, почему не хочет иметь детей

Звезда 2000-х, украинская певица Наталья Дзенькив, известная под псевдонимом Lama, объяснила, почему не хочет становиться матерью.

Артистка, ранее поделившаяся, что стало причиной ее исчезновения со сцены на 10 лет, также прокомментировала, как к ее решению не иметь детей отнесся ее любимый.

По словам Lama, она никогда не испытывала в себе потребности родить потомков:

"Есть от природы мамы – вся их жизнь в материнстве. В моей творческой жизни у меня не было нужды такой. Я никогда не чувствовала потребности, что мне был нужен ребенок. Это было в 20 лет, потом в 23 кто-то говорит: "Почему у тебя детей нет?". Я думаю: "А реально, надо же дети, у всех есть дети". А потом: "Да нет, я не хочу детей. Почему я должна кого-то слушать? Это же их жизнь, их выбор". И так прошли годы и меня никогда не тянуло", – сказала певица для YouTube-проекта Rostyslove Production.

Певица Lama

Lama отметила, что так же ее любимый, с которым она уже семь лет вместе, философски к этому относится и не требует от нее детей:

"И так же мой нынешний мужчина, он так же духовно продвинут в этой истории. Нам достаточно собаки. Это же ответственность. Я понимаю, что я творческий человек. Меня хватает, честно говоря, сейчас на себя, на семью, и на собаку. Я не знаю, смогу ли писать песни, смогу ли управлять проектом. Потому что это уже ребенок и нужно полностью жить этой жизнью", – объяснила Lama.

Певица Lama

Призналась артистка и в том, что она – единственный ребенок в семье. А также звезда добавила, что ее родители тоже спокойно относятся к ее выбору не иметь детей:

"Братьев и сестер у меня нет, я – эгоистка. Родители не разочарованы (что она не хочет детей - прим.ред.), потому что они артисты, они постоянно на гастролях, это еще хорошо, что вообще я появилась у них на свет. Могло и меня не быть. Меня воспитывала бабушка вообще", – поделилась Lama.

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