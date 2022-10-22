Известная актриса Алена Алымова впервые рассказала о брате в российском плену

Украинская актриса Алена Алымова поделилась с поклонниками собственной драмой — ее брат оказался в плену в начале полномасштабной войны.

Звезда сериала "Когда мы дома" поделилась общей фотографией с братом Алексеем и рассказала его историю.

"На фото я и мой брат. Фото сделано в 2021 году перед Пасхой. Леша приехал в Киев из Мариуполя проходить обучение на полицейского. Сегодня 225 день его плена, наших надежд и молитв. Совсем недавно с ним разрешили переписку, я радовалась сквозь слезы", – рассказала актриса.

Алена Алымова с братом / Фото: instagram.com/alymova_alyona

Как поделилась Алена, до полномасштабной войны в Украине Алексей успел отработать в Нацполиции всего пять месяцев. В марте во время эвакуации гражданских из Мариуполя брат актрисы вместе с побратимами попал в плен. Алымова попросила всех ее поклонников помочь ей вернуть родного человека домой.

"Поехав 10 марта на эвакуацию мирного населения Мариуполя, он попал в плен. И уже 7 месяцев находится там. Ни одна организация не дает ответа. Я хочу попросить всех сделать максимальный репост, чтобы начальство и соответствующие органы обратили внимание., должны находиться дома и нести службу", — написала актриса.

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