Известная актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой и показала фото из роддома

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная родила.

Пополнение в семье произошло 12 декабря. Об этом Анна известила в своем Instagram. Правда, сделала она это завуалированно. В частности, показала фото, где она позирует спиной, а напротив нее сидит старший сын. Примечательно, что мальчик внимательно рассматривает у нее на руках братика или сестричку. К тому же Сагайдачная добавила геометку о том, что сейчас она находится в городском роддоме.

На руках у актрисы тоже виднеется большой букет цветов. Вероятно, именно так звезду поздравил ее загадочный избранник, имя которого она тщательно скрывает.

Анна Сагайдачная родила / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

К слову, сегодня, 13 декабря, знаменитость подтвердила рождение ребенка, пол которого не раскрывает, в своей публикации со словами: "Мы так долго ждали тебя...".

Анна Сагайдачная родила / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Отметим, о беременности Анна Сагайдачная сообщила фанам уже на поздних сроках. Такое известие очень озадачило пользователей, ведь в 2023 году актриса рассталась со своим бывшим мужем Евгением Третьяком.

Правда, незадолго после разрыва внимательные подписчики Анны заметили у нее на безымянном пальце новое кольцо. А впоследствии сама знаменитость все же открыла занавес личной жизни и призналась, что у нее есть возлюбленный. По словам артистки, новый избранник немедийный и не причастен к шоу-бизнесу. В то же время Сагайдачная добавила, что для мужа этот ребенок первый и вместе с ним они планировали партнерские роды.

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