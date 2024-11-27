Известная актриса из Мариуполя поддержала войну и снялась в пропагандистском сериале в России

Известная российская актриса Ирина Горбачева, родом из Мариуполя, активно подыгрывает пропаганде.

В частности, она снялась в одном из проектов России, который создан при поддержке прокремлевской организации "Движение первых". Это пропагандистский сериал, который направлен влиять на сознание школьников 8-11 классов. В картине Ирина Горбачева сыграла учительницу, которая с помощью "душевного разговора" помогает новенькой старшекласснице решить проблему с буллингом. История заканчивается "счастливым концом", где школьники осознают всю ужасность ситуации. На последних кадрах дети сидят в рубашках с логотипом "Движение первых", который является неким аналогом пионерства в советское время.

Ирина Горбачева / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

Сама же Ирина Горбачева ничего плохо не видит в том, что снимается в пропагандистских проектах. Напротив, она считает это замечательной инициативой и радуется созданию подобного контента.

А вот пользователи Сети оказались иного мнения. Ирину Горбачеву упрекнули в поддержке пропаганды. Правда, в своем фотоблоге актриса удаляет комментарии с критикой ее деятельности: "Вы не прекращаете разочаровывать", "как это противно", "в кого она превратилась…".

Отметим, что с начала войны Ирина Горбачева воздерживалась от публичных комментариев, лишь писала, что "хочет мира", хотя и уехала из России. Однако уже в 2023 году она сменила позицию, вернулась в РФ и заявила, что поддерживает свою страну и выбирает жить там. В том же году она развелась с украинским певцом Антоном Савлеповым из-за разных позиций по по поводу войны. Как известно, артист осудил вторжение России в Украину.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева

Напомним, недавно предательница Оксана Марченко засветила на российском телевидении. Скандальная ведущая также работает на пропаганду.

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