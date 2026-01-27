Известная актриса из РФ показала свою помощь Украине и сделала громкое заявление: "Не могу не думать об этом"

Татьяна Лазарева / © instagram.com/lazarevatut

Российская актриса Татьяна Лазарева снова выступила в защиту Украины и поделилась деталями своей благотворительной деятельности.

В своем Instagram она показала серию фото детей, которым помогла организовать отдых за границей на средства, собранные во время аукциона. Лазарева отметила, что не может оставаться в стороне от проблем украинцев, которые страдают из-за холода и отсутствия электроэнергии.

«Что конкретно я могу? Совсем немного. Но я буду упорно делать это „немного“. Это хоть немного оправдывает мое существование, всю мою жизнь, весь мой путь, и хоть немного спасает от морального падения в безграничную пропасть, от мыслей в голове — хоть ненадолго. Посмотрите на эти фотографии — эти 28 детей провели в тепле и безопасности хотя бы какое-то время благодаря нам с вами, благодаря деньгам, которые мы собрали на недавнем аукционе. Слава Украине», — отметила в посте Татьяна.

Пост Татьяны Лазаревой / © instagram.com/lazarevatut

Актриса остро осудила действия РФ, которые регулярно уничтожают украинскую инфраструктуру. На фоне такой катастрофы звезда не сдерживала эмоций и отметила, что все сторонники зла будут «прокляты». А напоследок, придавая огласку ужасу, призвала подписчиков активно участвовать в финансовой помощи пострадавшим в Украине.

«Люди в Украине мерзнут, а я все время об этом думаю. Я думаю об этом каждое утро, когда просыпаюсь и каждый вечер перед сном. Не могу не думать об этом. Мое воображение слишком хорошее, и я слишком чуткая, и мне очень-очень страшно за людей, которые сейчас, в 2026 году, в ХХІ веке, здесь, в Европе, среди нас — тех, кто продолжает жить и радоваться жизни, — мерзнут от пронзительного холода, от отчаяния и страха. Господа, вы звери, вы будете прокляты своей страной. Не понимаю, как и что я могу сделать, чтобы остановить этот кошмар, эту войну, этих безумных старцев, играющих живыми людьми, как игрушками», — поделилась раздумьями актриса.

Напомним, недавно российский шоумен Максим Галкин также встал на защиту Украины. Он показал фото из обледенелого Киева и сделал важное заявление-обращение к миру.