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Известная актриса назвала причины, почему украинцы после начала войны общаются на русском

Известная актриса назвала причины, почему украинцы после начала войны общаются на русском

Ирма Витовская / Фото: facebook.com/irmcya

Языковой вопрос в стране вызывает немало дискуссий.

Украинская актриса Ирма Витовская назвала причины, почему украинцы после начала полномасштабной войны все равно продолжают общаться на русском.

Языковой вопрос в стране сейчас актуален как никогда. После начала полномасштабного вторжения РФ многие украинцы перешли на украинский и отказались от российского, однако это сделали не все. Ирма Витовская говорит, что такие есть и в ее окружении. По словам актрисы, знакомые действительно искренние патриоты, однако от российского им отказаться сложно. Ирма Витовская говорит, что их основными аргументами является то, что сложно перейти на другой язык, а этот путь должен быть длительным.

"Я знаю очень много украинцев, которые общаются в быту на русском. У них украинская идея, украинская позиция, но вот побороть эту привычку…они находят аргументы, почему с ней не нужно бороться. Аргументы, что язык — не главное, что так привыкли или почему мы должны отдавать им этот язык. Язык – это не главное. Путь к переходу на украинский должен быть длиннее", - рассказала актриса на YouTube-канале "Жовті кеди".

Ирма Витовская / © facebook.com/irmcya
Ирма Витовская / Фото: facebook.com/irmcya

Сама же Ирма Витовская придерживается иного мнения. Артистка убеждена, что в основном перейти на украинский мешает лень и не желание приложить усилия и поработать над собой.

"Я знаю, что 70% из этого — это касается личной лени. Что такое менять свой привычный режим — это труд над собой, прилагать усилия. Я думаю, что на самом деле стоит просто нежелание меняться и делать усилия", — предположила артистка .

Напомним, недавно Ирма Витовская раскритиковала идею перемирия с Россией. Артистка привела аргументы, почему против этого.

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