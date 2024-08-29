Известная актриса назвала причины, почему украинцы после начала войны общаются на русском

Украинская актриса Ирма Витовская назвала причины, почему украинцы после начала полномасштабной войны все равно продолжают общаться на русском.

Языковой вопрос в стране сейчас актуален как никогда. После начала полномасштабного вторжения РФ многие украинцы перешли на украинский и отказались от российского, однако это сделали не все. Ирма Витовская говорит, что такие есть и в ее окружении. По словам актрисы, знакомые действительно искренние патриоты, однако от российского им отказаться сложно. Ирма Витовская говорит, что их основными аргументами является то, что сложно перейти на другой язык, а этот путь должен быть длительным.

"Я знаю очень много украинцев, которые общаются в быту на русском. У них украинская идея, украинская позиция, но вот побороть эту привычку…они находят аргументы, почему с ней не нужно бороться. Аргументы, что язык — не главное, что так привыкли или почему мы должны отдавать им этот язык. Язык – это не главное. Путь к переходу на украинский должен быть длиннее", - рассказала актриса на YouTube-канале "Жовті кеди".

Ирма Витовская / Фото: facebook.com/irmcya

Сама же Ирма Витовская придерживается иного мнения. Артистка убеждена, что в основном перейти на украинский мешает лень и не желание приложить усилия и поработать над собой.

"Я знаю, что 70% из этого — это касается личной лени. Что такое менять свой привычный режим — это труд над собой, прилагать усилия. Я думаю, что на самом деле стоит просто нежелание меняться и делать усилия", — предположила артистка .

Напомним, недавно Ирма Витовская раскритиковала идею перемирия с Россией. Артистка привела аргументы, почему против этого.

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