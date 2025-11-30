Известная актриса объяснила, из-за чего Безрук осталась в РФ и почему ее муж-россиянин здесь ни при чем

Галина Безрук и Наталья Корецкая

Известная украинская актриса Наталья Корецкая объяснила, из-за чего ее экс-коллега Галина Безрук во время войны в Украине осталась в РФ и почему муж-россиянин предательницы здесь ни при чем.

Артистки были знакомыми. Они общались и снимались вместе. Наталья Корецкая в интервью Oboz.ua говорит, что именно работа в Украине свела Галину Безрук с ее мужем-россиянином Артемом Алексеевым. Они играли влюбленную пару, а потом начали встречаться и в реальной жизни. Наталья Корецкая вспоминает, что в начале полномасштабной войны Алексеев присылал сообщения, в которых призывал "держаться". Но на этом вся поддержка закончилась.

"Мы знали и ее, и ее мужа, российского актера Артема Алексеева - вместе работали. Они познакомились в Украине, играли в одном проекте главные роли влюбленной пары, а потом влюбились в реальной жизни. Мне кажется, что даже в самом начале Артем писал моему мужу что-то вроде "держитесь", но не более того", - делится актриса.

Галина Безрук и Артем Алексеев / © instagram.com/galina_bezruk

Наталья Корецкая предполагает, что Галина Безрук осталась в РФ во время войны не из-за мужа-россиянина. По словам актрисы, они уже развелись. Корецкая предполагает, что Безрук сделала такой выбор по собственным убеждениям.

"С мужем она уже развелась, они не живут вместе. Что же касается ее позиции - каждый человек делает свой выбор. Иногда люди выбирают то, где им теплее... Она просто сделала такой выбор", - отмечает актриса.

Напомним, среди предателей оказалась и урожденная Киевской области Таисия Повалий. Исполнительница не только оставалась в России, но и подыгрывает пропаганде и распространяет фейки об Украине. Недавно бывшие друзья скандальной певицы жестко разнесли ее поведение.