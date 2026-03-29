Известная актриса объявила о разводе с мужем-иностранцем после 5 лет брака

Виктория Маремуха с экс-супругом Луи Белле / © instagram.com/vicky_mare

Украинская актриса и модель Виктория Маремуха объявила о расторжении брака с французским бизнесменом Луи Белле после почти пяти лет совместной жизни.

Новость Виктория опубликовала в своем Instagram, добавив серию их семейных снимков. В посте актриса также отметила, что вместе пара провела целых десять лет и такая любовь успела многому научить их. Маремуха подчеркнула, что решение о разрыве совместное и принято сознательными взрослыми людьми, которые уважают друг друга.

«Пришло время поделиться с вами. Мы с Луи официально расстались — как два взрослых человека, которые уважают друг друга», — написала Виктория.

Она поблагодарила партнера за совместные годы и все пережитые моменты, включая трудности, и отметила, что их любовь просто изменила форму. Также Маремуха выразила благодарность Луи за свободу и сына, подчеркнув, что они остаются родителями, которые воспитывают ребенка вместе.

«Спасибо тебе за эти десять невероятных лет. Наша любовь не исчезла — она запечатлелась в улыбке нашего сына. Мы много пережили и многому научились друг у друга.

Мы больше не супруги, но мы — родители, которые воспитывают личность. И это связь, которая не заканчивается», — добавила актриса.

Стоит отметить, Виктория Маремуха и Луи Белле официально поженились в июне 2021 года, а уже в сентябре 2022-го у пары появился первенец Лука. С самого начала они не скрывали, что придерживаются свободных отношений — оба могли иметь симпатии на стороне, но всегда оставались честными друг с другом. Именно это правило ранее помогало им преодолевать трудности и сохранять уважение в браке.

