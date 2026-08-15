Известная актриса поддержала Полякову в громком скандале с ТЦК и рассказала о смерти 43-летнего друга

Оля Полякова, Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

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Украинская актриса Екатерина Кузнецова публично поддержала Олю Полякову, которая недавно резко высказалась о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

После резонансного интервью Поляковой Кузнецова поставила лайк на видео со словами певицы и оставила собственный комментарий. Это вызвало волну возмущения в Сети и разделило пользователей на два лагеря — те, кто согласен с позицией, и нет.

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Впоследствии актриса решила объяснить свою позицию и рассказала о личной истории, из-за которой, по ее словам, тема ТЦК для нее особенно болезненна. В своем видеообращении в Instagram Екатерина призналась, что не понимает возмущения из-за ее реакции на слова Поляковой.

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«Очень резонансное интервью вышло с Олей Поляковой и очень много людей не могут спать спокойно из-за моего лайка на видео певицы, где она говорила о ТЦК. Более того, оставила там комментарий. А люди считают себя судьями. Но их комментарии не выводят меня из равновесия», — заявила Кузнецова.

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

По словам актрисы, ее позиция связана с трагической историей ее знакомого Романа Сопина. Кузнецова утверждает, что 43-летнего мужчину представители ТЦК забрали прямо с улицы.

Как рассказала Екатерина, Роман не сопротивлялся и даже согласился пройти необходимые процедуры. Перед этим он позвонил по телефону их общему другу Саше и попросил привезти ему контактные линзы для зрения.

«Тема ТЦК затронула меня лично. Потому что представители убили моего друга Романа Сопина, которому было 43 года. Он ушел вечером покупать сигареты, его забрали представители ТЦК. Он не сопротивлялся и согласился», — сказала актриса.

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Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

Кузнецова утверждает, что на следующее утро близкие Романа узнали о его смерти. По ее словам, представители ТЦК объяснили трагедию приступом эпилепсии, во время которого мужчина якобы упал и ударился головой.

Однако актриса настаивает, что у Романа никогда не было эпилепсии. Она также заявила, что совместный знакомый Саша, приехавший в больницу, якобы увидел на теле мужчины многочисленные гематомы.

По словам актрисы, мать погибшего пыталась добиться расследования обстоятельств смерти сына. Кузнецова утверждает, что женщина открыла соответствующее дело, однако впоследствии якобы получила уведомление с просьбой прекратить процессуальные действия.

Именно эту историю Кузнецова называет причиной, по которой поддержала Полякову. Она подчеркнула, что не считает тему ТЦК такой, которую нужно умалчивать, и убеждена: подобные случаи должны получать огласку и надлежащую правовую оценку.

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Роман Сопин / © instagram.com/katykino

Ранее Оля Полякова в разговоре с Раминой Эсхакзай также резко высказалась о ситуации с мобилизацией. Певица заявила, что ее беспокоит поведение отдельных представителей ТЦК на улицах, и призвала общество не оставаться безучастным к возможным случаям жестокого обращения с людьми. Ее слова вызвали бурную реакцию в Сети.

К слову, в прошлом году раскрывать обстоятельства смерти Романа Сопина взялся адвокат семьи. Тогда он опубликовал заключение судебно-медицинской экспертизы, где причиной смерти Романа Сопина был указан удар тупым предметом, повлекшим черепно-мозговую травму. В тот момент в ТЦК не смогли объяснить, как именно мужчина «упал на пол и травмировался», а информацию о вероятном избиении мобилизованного называли «манипулятивной и ложной».

В свое время личный контроль за делом обещал министр внутренних дел Игорь Клименко, а представитель Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщала о направлении соответствующих запросов с целью проверить действия работников ТЦК.

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