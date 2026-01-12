ТСН в социальных сетях

Гламур
126
2 мин

Известная актриса призналась, как ее сын дважды пытался попасть в ВСУ и что сделал ради службы

Еще с прошлого года Даниил стал на защиту Родины.

Вера Хмельницкая
Римма Зюбина с сыном

Украинская актриса Римма Зюбина впервые подробнее рассказала о пути своего сына Даниила Моисеева в ряды Вооруженных сил Украины.

Так, 27-летний Даниил принял решение стать на защиту страны еще в прошлом году. В то же время путь к военной службе оказался непростым. Во время первой попытки парень не прошел отбор в желаемое подразделение, однако от идеи не отказался и целенаправленно начал готовиться во второй раз.

Зюбина отметила, что сын самостоятельно взялся за подготовку — как физическую, так и профессиональную. Он выбрал конкретное направление службы, инвестировал собственные средства в обучение и здоровье. В частности, Даниил приобрел специальное оборудование для компьютера и осваивал управление дронами, а также сделал лазерную коррекцию зрения, чтобы соответствовать требованиям медицинской комиссии.

Римма Зюбина с сыном / © www.facebook.com/z.rimma.z

«Он собирался еще в прошлом году (2024 — прим. ред.), но не прошел отбор. Он добровольно нашел желаемый род войск, купил оборудование к компьютеру и учился управлять дронами. Затем сделал операцию на глаза за собственные средства — 30 тыс. грн. Подтянул свое здоровье, чтобы пройти медкомиссию. С первых дней войны работал с иностранными журналистами», — поделилась Римма в проекте «ИПсО и люди».

Перед мобилизацией Даниил активно сотрудничал с иностранными журналистами, сопровождая их в различных поездках по Украине во время войны. В частности, посещал Бучу и Ирпень в период оккупации. По словам Риммы Зюбиной, ее сын хорошо осведомлен в истории военных конфликтов. К слову, в свое время он посоветовал звездной маме посетить Сараево во время поездок на международные кинофестивали, обратив внимание на то, как в городе хранят память о войне и гражданских жертвах.

126
