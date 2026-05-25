Известная актриса призналась, как съемки заграницей изменили ее навсегда: "Спрашивают: "Вы не русская?""

Украинская актриса Валерия Ходос призналась, почему после поездки в Латвию чувствует внутреннее отвращение от поездок за границу.

Звезда украинских сериалов вспомнила, что после начала полномасштабной войны почти не работала в кино. В тот период она волонтерила, проводила онлайн-занятия и помогала беженцам через актерскую терапию. Впоследствии артистке неожиданно предложили роль в зарубежном проекте. Съемки проходили в Риге и длились полтора месяца. Именно там, говорит Ходос, у нее произошел внутренний перелом. Больше всего ее зацепило то, что вокруг постоянно звучал русский язык.

«Я очень благодарна тем съемкам. И финансово меня поддержали, и морально вытянули. Мы полтора месяца прожили без сирен, в тишине. Но при этом именно там у меня произошел очень сильный внутренний перелом относительно языка. Потому что вокруг было очень много русского. И я помню это ощущение, когда тебя в магазине или где-то на улице спрашивают: "Вы не русская?" — и тебя внутри начинает трясти», — поделилась актриса в интервью OBOZ.ua.

Ходос призналась, что сначала пыталась общаться на английском, однако не всегда могла объясниться. Поэтому иногда все же переходила на русский, и это вызывало у нее сильный дискомфорт. После возвращения в Украину она приняла для себя окончательное решение — больше не использовать язык страны-агрессора в повседневной жизни.

«И именно после той поездки, после Риги, вернулась в Украину и полностью перешла на украинский. Поняла, что ни секунды больше не хочу говорить на вражеском языке. Я тогда всем об этом сказала — и близким, и друзьям. У меня сейчас есть одна большая гордость — мой папа. И по нему прямо вижу, что такое мягкая украинизация», — рассказала знаменитость.

Актриса также трогательно вспомнила, как ее отец постепенно начал переходить на украинский во время обстрелов Киева. По словам Ходос, именно его сообщения на украинском стали для нее особой поддержкой в самые тревожные моменты. А еще артистка вспомнила дедушку, который всю жизнь принципиально говорил на украинском и еще в детстве требовал от внучки общаться на «государственном».

