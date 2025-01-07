Известная актриса прошлась по коллеге из РФ, который лгал ей о поддержке Украины: "Загребли в полицию"

Украинская актриса Наталья Бабенко высказалась о реакции ее бывших российских коллег на войну в Украине.

По словам артистки, все связи с россиянами она уже давно разорвала. Тем не менее, сейчас гневно вспоминает один циничный случай. В частности, как в начале полномасштабного вторжения один популярный российский актер, имя которого не раскрывает, обратился к ней с извинениями. Впоследствии по слухам, говорит Бабенко, его пытались посадить в тюрьму. В результате, со временем россиянин таки переобулся и принял сторону кровавой власти.

"Если говорить о реакции знакомых российских актеров на полномасштабное вторжение, то мне написал оттуда только один коллега. Мол, извини. Потом он еще эти черные квадратики в соцсети выставлял. Кто-то говорил, что его за это загребли в полицию. Не знаю, насколько это правда, но прошло время и он уже выступал на их главном пропагандистском телеканале – пел оды власти. Сломали? Запугали? Не знаю", – поделилась знаменитость в интервью oboz.ua.

Наталья Бабенко / Фото: instagram.com/natalibabenko

Так что после этой циничной ситуации Наталья осознала, что никаких шансов россиянам не нужно давать. А тем более верить их словам. Ведь они все равно со временем начнут играть под дудку пропаганды за кровавые рубли.

"Просто для себя поняла, что все они перебежчики. Под кого надо, всегда прогнутся. С тех пор они мне не интересны. Самое важное, чтобы от нас наконец-то отстали. Это самое главное", — подытожила Бабенко.

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