Известная актриса раскритиковала идею перемирия с Россией и привела аргументы против этого

Украинская актриса Ирма Витовская резко высказалась об идее мирных переговоров с Россией и объяснила, почему она против прекращения войны на условиях россиян.

В частности, недавно произошел громкий скандал, где многие блогеры после обстрела детской больницы "Охматдет", призывали к перемирию, среди них был и Александр Волошин. Ирма Витовская признается, что для нее это довольно сложный вопрос мирных переговоров с Россией. Впрочем, актриса убеждена, что РФ не перемирие не остановится.

Ирма Витовская / Фото: скриншот с видео

"Я что-то сомневаюсь, что путину это нужно. А что тогда он выиграл? То есть мы переходим на то, что было до 2022 года, русский язык и так здесь Конституцией защищен, как и любой язык нацменьшинств. А что это было тогда?" " – рассказала артистка на YouTube-канале "Межа".

Знаменитость привела свои аргументы, почему она против перемирия с РФ. Ирма Витовская говорит, что враг должен отвечать за все преступления, совершенные на украинских землях: разрушенные города, уничтоженные дома, убитые невинные люди и изуродованные жизни. Актриса говорит, что России нельзя этого прощать.

Ирма Витовская / Фото: скриншот с видео

"Куда делись наши люди, наши города? Где же тогда репарации? Что это было? Куда убили столько людей, столько детей, если мы идем на эти условия? Что это тогда было? Кто за это будет отвечать? Кто вернет людям жилье? Кто вернет без вести пропавших под завалами?" – высказалась Витовская.

Напомним, тем временем шоумен Гарик Корогодский резко высказался об известных мужчинах, которые могут выезжать за границу и хвастаются этим. Он объяснил, почему для него недопустимо такое поведение.

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