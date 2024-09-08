Известная актриса раскрыла, как в 73 года перешла на украинский язык: "На русском не буду разговаривать"

Артистка всю жизнь говорила на русском, но после полномасштабной войны отказалась от этого языка.

Известная украинская актриса Татьяна Шелига, которая недавно вспомнила сотрудничество с россиянкой Аллой Пугачевой, рассказала, как в 73 года перешла на украинский язык.

Знаменитость родилась в русскоязычной семье, в школе украинского преподавали мало. Позже актриса училась в Москве и работала в российских театрах. Всю свою жизнь Татьяна Шелига была окружена российским языком, поэтому им и общалась. Однако после начала полномасштабной войны артистка свое мнение изменила. Знаменитость отказалась от российского языка.

Татьяна Шелига

"На русском я не буду разговаривать! Для меня не существует его больше. Хотя родилась в русскоязычной семье, училась в школе, где преподавали все предметы на русском, украинский язык там был только с пятого класса. Вступать поехала в Москву. Служила в двух российских театрах – 23 года в Севастополе, а затем – 15 лет в Театре имени Леси Украинки в Киеве. Выходит, всю жизнь работала на российскую культуру. До 73 лет говорила на их языке. Теперь – ни за что", - рассказала артистка в интервью Oboz.ua.

Сейчас Татьяна Шелига говорит на украинском как и в профессиональной, так и в повседневной жизни. Актриса все больше изучает язык, а если какого-то слова не вспомнит, то попросит о помощи в переводе или воспользуется словарем.

Татьяна Шелига / Фото: facebook.com/profile.php?id=100009028690160

"Сейчас я и в повседневной жизни общаюсь только на украинском. Не боюсь ошибаться. Когда на какой-то творческой встрече не могу правильно перевести слово, мне подсказывают из зрительного зала. Даже если собираемся с друзьями где-то в ресторанчике и кто-то переходит на русский, отвечаю на украинский", – поделилась артистка.

Напомним, ранее художница Евгения Гапчинская рассказывала, как отказалась от русского языка и перешла на украинский. Знаменитость призналась, как ей в этом помог певец Владимир Дантес.

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