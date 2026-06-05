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Известная актриса разнесла современное украинское кино и объяснила, что с ним не так: "Грустно за то, что вижу"
Анастасия Пустовит объяснила, что не так с украинским кинематографом.
Звезда сериала «Тиха Нава» актриса Анастасия Пустовит жестко разнесла современное украинское кино.
Артистка в интервью Маше Ефросининой откровенно призналась, что ей не нравится кинопродукт, который сейчас создают. По словам знаменитости, нет культурного запроса и ответственности в целом. Актриса говорит, что не хватает понимания того, каким должно быть кино, какого уровня, как должны играть на экранах и вообще качества.
«Это очень болезненная тема. Мне не нравится тот продукт, который мы сейчас делаем. Не нравится отсутствием ответственности в целом: от производителей до исполнителей. Мы не формируем культурный запрос: какое мы хотим видеть кино в Украине, какого уровня, как актеры должны работать», — говорит артистка.
Анастасия Пустовит убеждена, что в условиях войны особенно должен создаваться качественный продукт. К Украине сейчас приковано много внимания. Поэтому надо делать все возможное, чтобы на достойном уровне представить украинский продукт.
«Четыре года большой войны. Мы — культурный класт этой страны, на нас лежит ответственность. Если ты в культуре, а не на фронте, то будь добр, делай все возможное, чтобы за это не было стыдно, чтобы это можно было повезти за границу, чтобы это была мягкая пропаганда. К нам приковано внимание. То, как мы будем говорить о нашей войне, сейчас очень важно», — говорит артистка.
Анастасия Пустовит добавила, что не хватает смелости в кино и смыслов. По словам артистки, сейчас рынок заполнен развлекательными комедиями. Однако, по мнению актрисы, этого мало.
«Мне грустно за то, что я вижу пока что выходит на больших экранах. Пока это развлекательные кинокомедии. А мы не можем просто на этом остановиться. Мы в театре пытаемся это изменить», — отметила артистка.
Напомним, недавно Анастасия Пустовит впервые показала жениха-военного. Артистка находится в отношениях уже пять лет и все это время скрывала возлюбленного.