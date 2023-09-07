Известная актриса Щурук поделилась, как за границей работала в доме престарелых: "Меняла подгузники"

Известная украинская актриса Таисия Щурук, которая прославилась ролями в молодежных сериалах, рассказала о своей жизни за границей, куда она уехала из-за полномасштабной войны.

Артистка эвакуировалась в Великобританию. Впрочем, там нужно много средств для комфортной жизни. Как говорит сама Таисия, ориентировочно в месяц нужно иметь 3 тысячи фунтов. Таких средств у актрисы не было, так что чтобы не сидеть без дела, она пошла работать.

В общем, Щурук сменила немало работ. Она организовывала актерские мастер-классы для детей, работала в доме престарелых и в ресторанах.

Таисия Щурук / Фото: instagram.com/taykaos

"Я нашла себе агента, ходила на мастер-классы. Я нашла работу, что сначала я преподавала британским деткам актерское мастерство. Потом пошла работать в дом престарелых: меняла подгузники, кормила их, разносила чайочки, общалась", — рассказала актриса в интервью Алине Доротюк.

Щурук говорит, что у нее не было особо выбора, куда идти работать, ведь всюду нужен был опыт, которого у нее не было. Так что знаменитость не стеснялась ни одной работы. Кстати, о своей профессии артистка тоже не забывала. Таисия ходила на разные пробы в кино и в театр.

Таисия Щурук / Фото: instagram.com/taykaos

"У меня нет ни одного опыта в том, чтобы работать на других работах. У меня выбор был небольшой, куда мне пойти, потому что там всюду нужен опыт... Сложно найти работу вообще... Я записывала пробы на Netflix, записывала пробы на Apple TV, мы ходили в национальный театр, рассказывали монологи", — поделилась артистка.

Напомним, недавно тренеры "Голосу країни-13" вспомнили свои первые работы. В частности, Надя Дорофеева рассказала, как раздавала на улицах листовки, а Юлия Санина – пела в пабах.

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