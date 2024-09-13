Известная актриса шокировала, как оккупанты разрушили дом ее бабушки в Херсонской области: "Выгорают целые улицы"

Уже 16 сентября в 14:00 на 1+1 Україна состоится премьера нового сериала "Учениця Мольфара".

Главную роль сыграла актриса Елена Михайличенко. По сюжету Кристина, ученица Мольфара, потеряв дом на оккупированной территории, перебирается на запад страны, где обретает убежище, а также открывает собственный дар. Как и ее героиня, Елена родом из Херсона и также знает, что такое потеря дома.

В интервью для сайта 1+1 актриса рассказала о родной Херсонской области и родных во временной оккупации. Елена призналась, что ей удается поддерживать связь с близкими и друзьями там. По словам артистки, ее близкие пытаются выживать, несмотря на ужасающие условия, к которым принуждают оккупационные власти.

"Они держатся и ждут наших военных. Рассказывают, что там постоянно раздаются взрывы, очень страшно, но они все равно держатся. Даже сейчас, когда их заставляют менять украинские паспорта на российские, но они этого не делают, хотя и через это не могут купить ни лекарства, ни некоторые вещи", — рассказала актриса.

Сериал "Учениця Мольфара"

Более того, российские оккупанты разрушили дом бабушки актрисы. Впрочем, даже после такого горя семья верит в будущее возвращение территорий под контроль Украины и восстановление собственного жилья.

"Территория, где жила моя бабушка, сейчас так же находится в оккупации, ее постоянно обстреливают, выгорают целые улицы. Соседи рассказывали, что едва спасли дом бабушки от пожара, но он разрушен. Я очень надеюсь, что у нас все же будет возможность вернуться домой, каждый день думаю об этом и очень хочется туда", – поделилась Елена.

Не пропустите премьеру сериала "Учениця Мольфара" уже в этот понедельник, 16 сентября, в 14:00 на "1+1 Україна".

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