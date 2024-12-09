Известная актриса шокировала, как проходила кастинг в "ВИА Гру": "Спросили, не хочу ли пойти в сауну"

Известная украинская актриса Елена Лавренюк, которая получила популярность благодаря роли в фильме "DZIDZIO: Контрабас", рассказала, как в свое время проходила кастинг в музыкальный коллектив "ВИА Гра".

Артистка в интервью Oboz.ua вспомнила, что тогда в коллектив как раз искали третью вокалистку. Менеджмент "ВИА Гры" приметил Лавренюк, когда приехал во Львов и поселился в гостинице ее мамы. Они обратили внимание на фотографии Елены и показали их Константину Меладзе. Наконец, Лавренюк пригласили на кастинг в Киев.

Елена Лавренюк / Фото: instagram.com/olenalavrenyuk

"Дело в том, что моя мама – владелица небольшой гостиницы и ресторана возле Львова. И туда часто селили артистические коллективы. А мама, поскольку очень мной гордилась, развешивала повсюду мои фотографии. И меня увидел один из менеджеров "ВИА Гры". Они как раз искали в группу третью вокалистку, это было, как мне сейчас припоминается, после того, как вышла песня "Попытка номер пять". Этот менеджер взял мои фотографии, показал Константину Меладзе. И меня пригласили на кастинг в Киев", — вспоминает артистка.

Наконец, Елена согласилась и приехала в Киев. Кастинг, по словам актрисы, прошел в авто, где у нее спрашивали, умеет ли она танцевать и петь. В тот же день вечером Лавренюк должна была возвращаться из Киева во Львов, однако менеджер начал намекать, что нужно остаться, и предложил сходить в сауну. Наконец, актриса отказалась от предложения. На этом кастинг и завершился.

Елена Лавренюк / Фото: instagram.com/olenalavrenyuk

"Я приехала. Встреча почему-то проходила в машине. Меня спросили, умею ли танцевать и петь. Ответила, что да. Потом еще были вопросы о том, где учусь. И все. Вечером у меня был поезд обратно домой. Но менеджер намекнул, что мне надо остаться. И спросил – завуалировано, однако все было понятно: не хочу ли я пойти с ними в сауну? Я категорически отказалась и помчалась на вокзал", - призналась артистка.

Напомним, недавно о своем негативном опыте, связанном с "ВИА Грой", рассказала бывшая вокалистка группы Елена Винницкая. Артистка вспомнила, как продюсер Константин Меладзе отомстил ей за выход из коллектива.

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