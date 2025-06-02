Известная актриса шокировала заявлением, как из-за отказа в сексе Билоус уволил ее из Молодого театра

Екатерина Вишневая / © instagram.com/viviwenka

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Известная украинская актриса Екатерина Вишневая, которая ранее рассказала о своем страшном недуге, шокировала заявлением, как скандальный режиссер Андрей Билоус уволил ее из Молодого театра из-за отказа заниматься с ним интимом.

Билоус в свое время был художественным руководителем артистки. В интервью Алине Доротюк знаменитость говорит, что работалось с ним нелегко. В частности, он настраивал работников друг против друга. Актриса вспомнила, что Билоус даже звал ее к себе с намеками, чтобы та "стучала" на коллег. Екатерина Вишневая говорит, что режиссер был очень умным и постепенно затягивал в сети. Впоследствии из переписки актриса поняла, что Андрей Билоус проявляет к ней не только рабочий интерес. Однако зацепиться за что-то конкретное артистка не могла.

"Я была уволена из-за того, что не дала. Не так открыто там все делается. Человек - не дурак. Он подкован. Человек это делает постепенно. Когда тебя уже душит питон, а ты не понимаешь, как это произошло. Я на тот момент была не девочка, мне было около 30. Он вызывал меня на ковер и говорил, не хочу ли я о ком-то что-то рассказать, то есть на кого-то настучать. Он друг на друга наталкивает людей. Я долго не могла въехать, что от меня хотят. Потом, когда начались вот эти переписки, которые вышли немного за грань, я поняла, что что-то здесь не то. Это так грамотно выстраивалось, что ты чувствуешь подкат, но зацепиться не за что", - вспомнила знаменитость.

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Андрей Билоус

Позже с Вишневой произошел неприятный инцидент. Актриса говорит, что режиссер тогда сделал новый кабинет и позвал ее к себе, якобы похвастаться ремонтом. Наконец, Билоус, по словам Вишневой, начал делать намеки на секс с ним. Актриса тогда напрямую у него об этом спросила, на что от начал отмахиваться, мол, ничего такого не было, быстро спровадил ее из кабинета и удалил переписку с ней.

"У меня был случай, когда он построил новый кабинет. Меня вызывают в кабинет, говорят посмотри, какой он красивый. Он говорит: "Хочешь посмотреть на комнатку, там есть красивый диван!". Я отшутилась. Он говорит: "И ковер хороший, не переживай, он качественный. От ковра на коленках следы не остаются. Можешь испытать". Я спросила, вы мне предлагаете заняться сексом у вас на ковре? Он сказал, что такого не говорил, и быстро меня спровадил. Через 20 минут вся наша переписка была удалена", - поделилась артистка.

Екатерина Вишневая / © instagram.com/viviwenka

После этого инцидента Екатерина столкнулась с отменой. Актрисе не давали играть в спектаклях и попросили написать заявление, чтобы она получала разовые выплаты вместо пребывания на ставке. Наконец, артистка не выдержала и пошла к Билоусу выяснять, в чем дело. Однако вместо объяснений актриса лишь услышала, что в Молодом театре для нее больше нет работы.

"Потом меня начали кенселить, снимать со спектаклей. Я иду к нему поговорить, что происходит. У него нет времени, он не может со мной поговорить. Потом мне говорят, что Андрей Федорович попросил меня написать заявление со ставки на разовые. Я иду к нему. А я уже тогда с Олегом встречалась. Он сказал: "Для тебя в нашем театре больше нет работы, у нас есть более красивые, талантливые". А он тебе: "А что тебе грустить, тебя есть кому утешить". Обиделся, что ему я не дала, а роман с Москаленко закрутила", - удивилась артистка.

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Секс-скандал вокруг Андрея Билоуса - что известно

Скандал вокруг режиссера разгорелся в январе этого года. Бывшая студентка Билоуса опубликовала анонимное видео, где обвинила его в домогательствах. Девушку поддержал ряд театральных деятелей, среди которых и бывший балетмейстер Молодого театра Лидия Соклакова.

Позже в том же месяце 46 работников Молодого театра написали заявление в Киевскую городскую администрацию с просьбой отстранить режиссера с должности художественного руководителя.

Андрей Билоус

Впоследствии Андрея Билоуса таки отстранили от выполнения рабочих обязанностей, правда, через месяц он вернулся на должность. Также полиция открыла против режиссера уголовное производство по статье 153 УКУ.

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Наконец, под зданием КГГА устраивали митинги, чтобы Билоуса уволили из Молодого театра. Протестующие даже создавали соответствующую петицию. Недавно же режиссер сообщил, что уволился из Молодого театра и якобы добровольно подал заявление. Также Билоус отрицает все обвинения против него.