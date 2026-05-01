Известная актриса заговорила о планах на свадьбу с военным и готова ли к первой беременности
Пустовит раскрыла особенности своих отношений на расстоянии во время войны.
Украинская актриса Анастасия Пустовит, которая недавно комментировала стандарты красоты, откровенно поделилась подробностями личной жизни.
Уже пятый год звезда строит отношения с мужчиной-военным, которого скрывает от публики. Артистка уверяет, что их связь прошла серьезное испытание расстоянием, однако это только укрепило чувства. По словам Пустовит, сегодня они не только влюбленные, но и лучшие друзья, которые полностью доверяют друг другу.
Несмотря на большую войну и пребывание в разных городах, пара старается не терять контакт. Они регулярно звонят друг другу, записывают видеосообщения и используют каждую возможность для встреч.
«Мне кажется, мы уже на том этапе, когда мы классные друзья. Кроме того, что мы любим друг друга и мы партнеры, мы реально друг другу самые близкие люди. Мы часто созваниваемся, присылаем „кружочки“. Я езжу к нему, когда есть время, а он приезжает в отпуск», — поделилась актриса в интервью "РБК-Украина".
Пустовит признается, что именно такие простые ежедневные вещи помогают чувствовать присутствие возлюбленного даже на расстоянии. Она не скрывает: сейчас это человек, без которого она уже не представляет своей жизни. Отдельно актриса прокомментировала тему брака. По ее словам, пока они не торопятся с решениями, ведь война и истощение существенно влияют на их планы.
«Я не знаю. Думаю, он и сам до конца не знает. Он очень сильно устал. Насчет женитьбы, я думаю, всему свое время», — отметила она.
В то же время звезда признается, что мечтает о семье и детях, хотя и испытывает определенный страх. Для нее важно прожить этот этап вместе с партнером. Пустовит отмечает, что для нее важно прожить этап отцовства вместе с возлюбленным.
«Я очень хочу ребенка, но мне страшно. Хочу, чтобы мы были вместе в этот момент — и во время беременности, и в первые годы жизни малыша», — поделилась актриса.
