Известная актриса заговорила о планах на свадьбу с военным и готова ли к первой беременности

Анастасия Пустовит

Украинская актриса Анастасия Пустовит, которая недавно комментировала стандарты красоты, откровенно поделилась подробностями личной жизни.

Уже пятый год звезда строит отношения с мужчиной-военным, которого скрывает от публики. Артистка уверяет, что их связь прошла серьезное испытание расстоянием, однако это только укрепило чувства. По словам Пустовит, сегодня они не только влюбленные, но и лучшие друзья, которые полностью доверяют друг другу.

Несмотря на большую войну и пребывание в разных городах, пара старается не терять контакт. Они регулярно звонят друг другу, записывают видеосообщения и используют каждую возможность для встреч.

«Мне кажется, мы уже на том этапе, когда мы классные друзья. Кроме того, что мы любим друг друга и мы партнеры, мы реально друг другу самые близкие люди. Мы часто созваниваемся, присылаем „кружочки“. Я езжу к нему, когда есть время, а он приезжает в отпуск», — поделилась актриса в интервью "РБК-Украина".

Анастасия Пустовит

Пустовит признается, что именно такие простые ежедневные вещи помогают чувствовать присутствие возлюбленного даже на расстоянии. Она не скрывает: сейчас это человек, без которого она уже не представляет своей жизни. Отдельно актриса прокомментировала тему брака. По ее словам, пока они не торопятся с решениями, ведь война и истощение существенно влияют на их планы.

«Я не знаю. Думаю, он и сам до конца не знает. Он очень сильно устал. Насчет женитьбы, я думаю, всему свое время», — отметила она.

В то же время звезда признается, что мечтает о семье и детях, хотя и испытывает определенный страх. Для нее важно прожить этот этап вместе с партнером. Пустовит отмечает, что для нее важно прожить этап отцовства вместе с возлюбленным.

«Я очень хочу ребенка, но мне страшно. Хочу, чтобы мы были вместе в этот момент — и во время беременности, и в первые годы жизни малыша», — поделилась актриса.

