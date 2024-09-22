Известная актриса заговорила об отношениях с возлюбленным на расстоянии и рассекретила дату предстоящей свадьбы

Украинская актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая заговорила об отношениях с бойфрендом Алексеем и о предстоящей свадьбе.

Влюбленные строят отношения на расстоянии. Дело в том, что Петрожицкая живет и работает в Украине, а ее возлюбленный – в Германии. Парочка пытается встречаться как можно чаще. В частности, они вместе путешествуют, или же актриса приезжает в Германию. Между тем, Алексей пока что в Украину из-за работы за границей, где он находится уже в течение 10 лет, приехать не может.

Дарья Петрожицкая с женихом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Сейчас мы видимся редко, потому что я здесь, в Украине, а жених — в Германии, там работает и живет. Но мы стараемся встречаться не только в Германии. Планируем вместе наши отпуска и путешествуем. В последний раз были в Будапеште. Мне поближе доехать туда, чем в Германию. В Украину он вернуться пока что не может, потому что там работа, ответственность. Алексей уже 10 лет там живет и у него есть гражданство той страны", — рассказала актриса, пишет novy.tv.

Кстати, Алексей уже сделал предложение артистке. Впрочем, парочка не торопится устраивать свадьбу. Как говорит Петрожицкая, они обязательно это сделают, но после победы Украины в войне, ведь сейчас, по мнению знаменитости, для этого не время. Рассказала Дарья и о том, каким хочет видеть свою свадьбу. К слову, от громких торжеств актриса отказывается. Особый день Петрожицкая хочет разделить только с самыми близкими родными и друзьями.

Дарья Петрожицкая с женихом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Если победа будет в ближайшее время, то и свадьба будет скоро. А сейчас, по моему мнению, для этого не время. Вообще, хочу скромное празднование, мне не нужно пышной свадьбы. К тому же в моей жизни однажды это уже было", – говорит артистка.

Отметим, об отношениях Дарьи Петрожицкой с Алексеем стало известно в апреле 2021 года. Уже в октябре прошлого года артистка объявила, что выходит замуж. Для актрисы этот брак станет вторым. Первым мужем Петрожицкой был актер Алексей Петрожицкий, с которым она прожила вместе с 2010 года по 2015-й.

Как Дарья Петрожицкая учится строить отношения на расстоянии - ЖВЛ представляет

Напомним, недавно певец Позитив объявил, что тайно женился на танцовщице Юлии Сахневич. Артист также раскрыл, какой была их свадьба.

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