Известная актриса заявила, что готова пойти воевать на фронт: "Знаю, что способна на это"

Украинская актриса Дарья Легейда заявила о своей готовности пойти воевать на фронт.

С начала полномасштабной войны знаменитость стала волонтером и помогать нашим военным. К тому же сейчас в рядах ВСУ служат муж, актер Дмитрий Сова, и отец Дарьи. Да и сама актриса часто думает о том, чтобы встать на защиту страны вместе с ними.

Однако пока реализовать задуманное Дарье не удается, ведь звезда имеет проблемы со здоровьем. Но, если потребуется, по словам актрисы, она готова взять в руки оружие.

"Каждый день я думаю о том, чтобы пойти служить. Меня так воспитали. Я знаю, что я способна на это. И морально я способна, и физически могла бы быть способна, если бы не мое колено. Я впервые об этом говорю. Но там хоре колено сыграть очень плохую историю, потому что ты несешь ответственность за свою жизнь, но и за многих, кто будет рядом с тобой, поэтому я не могу взять на себя эту ответственность сейчас, но когда уже не будет важно, здорово ли у тебя колено, нездоровое ли, тебе нужно просто идти, потому что это единственный выход, я пойду туда", — сказала Дарья в интервью Алине Доротюк.

Дарья Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

Напомним, ранее экс "Холостяк" Максим Михайлюк рассказал, как после семи месяцев учебы не смог стать пилотом F-16.

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