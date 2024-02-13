Известная актриса жестко раскритиковала звезд, которые во время войны хвастаются пластикой груди

Украинская актриса, звезда ленты "Скажене Весілля" Инна Приходько раскритиковала звездных коллег, которые во время войны хвастаются пластическими операциями.

Своим возмущением знаменитость поделилась в Instagram. В частности, артистка удивляется, на какие только поступки не идут звезды ради еще большей популярности и хайпа. Приходько считает, что во всем должен быть предел, особенно во время войны, когда нужно понимать, что транслировать для аудитории.

"Оказывается, чтобы стать известной актрисой, надо сделать себе грудь. Тогда о тебе точно узнают. Честно, слежу за десятками псевдоколлег и удивляюсь, что только люди не сделают ради популярности. То фото с голой задницей, то пластика, то кто-то плачет на камеру, кто-то едет "жить жизнь" на дорогой курорт и постоянно выставляет это на показ, кто-то покупает сумку за две тысячи евро, а затем открывает сбор и просит деньги у людей. Что произошло с вами, люди?" — возмутилась Приходько.

Инна Приходько / Фото: скриншот с видео

Впоследствии в программе "Ранок у великому місті" артистка пояснила, что в своем посте имела в виду актрису, которая сейчас занимается блогерством. Правда, ее имя знаменитость не стала называть, мол, не хочет еще больше пиарить.

"Я посмотрела сторис некоторых актрис, которые переквалифицировались в блогерш. Меня это как-то так задело. Не то, что для этого не время… Жить жизнь и как-то отвлекаться – это ко времени. Но есть какой-то предел, за который, по моему мнению, заходить не надо. Выставлять эти пластические операции и так далее – это, по-моему, выглядит бессмысленно, тем более когда мы живем в такое время, во время войны", — прокомментировала актриса.

Инна Приходько / Фото: instagram.com/ukrainnochka

Напомним, недавно недоразумения возникли между певицей Анастасией Приходько и Натальей Холоденко. Исполнительница заявила, что психолог ее раздражает. Тем временем Холоденко не стала молчать и ответила Приходько на критику.

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