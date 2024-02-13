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Известная актриса жестко раскритиковала звезд, которые во время войны хвастаются пластикой груди

Известная актриса жестко раскритиковала звезд, которые во время войны хвастаются пластикой груди

Инна Приходько / Фото: instagram.com/ukrainnochka

Артистка объяснила свою позицию.

Украинская актриса, звезда ленты "Скажене Весілля" Инна Приходько раскритиковала звездных коллег, которые во время войны хвастаются пластическими операциями.

Своим возмущением знаменитость поделилась в Instagram. В частности, артистка удивляется, на какие только поступки не идут звезды ради еще большей популярности и хайпа. Приходько считает, что во всем должен быть предел, особенно во время войны, когда нужно понимать, что транслировать для аудитории.

"Оказывается, чтобы стать известной актрисой, надо сделать себе грудь. Тогда о тебе точно узнают. Честно, слежу за десятками псевдоколлег и удивляюсь, что только люди не сделают ради популярности. То фото с голой задницей, то пластика, то кто-то плачет на камеру, кто-то едет "жить жизнь" на дорогой курорт и постоянно выставляет это на показ, кто-то покупает сумку за две тысячи евро, а затем открывает сбор и просит деньги у людей. Что произошло с вами, люди?" — возмутилась Приходько.

Инна Приходько / © скриншот с видео
Инна Приходько / Фото: скриншот с видео

Впоследствии в программе "Ранок у великому місті" артистка пояснила, что в своем посте имела в виду актрису, которая сейчас занимается блогерством. Правда, ее имя знаменитость не стала называть, мол, не хочет еще больше пиарить.

"Я посмотрела сторис некоторых актрис, которые переквалифицировались в блогерш. Меня это как-то так задело. Не то, что для этого не время… Жить жизнь и как-то отвлекаться – это ко времени. Но есть какой-то предел, за который, по моему мнению, заходить не надо. Выставлять эти пластические операции и так далее – это, по-моему, выглядит бессмысленно, тем более когда мы живем в такое время, во время войны", — прокомментировала актриса.

Инна Приходько / © instagram.com/ukrainnochka
Инна Приходько / Фото: instagram.com/ukrainnochka

Напомним, недавно недоразумения возникли между певицей Анастасией Приходько и Натальей Холоденко. Исполнительница заявила, что психолог ее раздражает. Тем временем Холоденко не стала молчать и ответила Приходько на критику.

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