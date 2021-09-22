Известная американская актриса ошарашила курьезным видео, как подожгла себе волосы

Известная американская актриса ошарашила курьезным видео, как подожгла себе волосы

Пряди Николь Ричи случайно загорелись, когда именинница задувала свечи.

Известная американская актриса и модель Николь Ричи ошарашила видео, как подожгла себе волосы.

Так, во время празднования своего 40-летия скандальная подружка Пэрис Хилтон задувала свечи и случайно подожгла распущенные белокурые пряди. К счастью, рядом были близкие, которые помогли потушить пламя. Лицо знаменитости не пострадало, впрочем, прическу, скорее всего, придется изменить.

Курьезное видео знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

"Что же, пока что 40 — это горячо", — прокомментировала инцидент Николь.

Ролик изрядно насмешил ее поклонников.

Это так забавно

О Боже, Николь!

Обожаю тебя

Заметим, Николь Ричи — приемная дочь музыканта Лайонела Ричи, а ее крестный отец — Майкл Джексон. Звезда получила известность после съемок реалити-шоу "Простая жизнь", в котором она участвовала со своей подругой Пэрис Хилтон.

Напомним, Лолита вспомнила, как во время концерта у нее разошелся шов на лице после пластики. Знаменитость откровенно рассказала о пластических операциях.

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