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Известная американская актриса ошарашила курьезным видео, как подожгла себе волосы

Известная американская актриса ошарашила курьезным видео, как подожгла себе волосы

Николь Ричи / Associated Press

Пряди Николь Ричи случайно загорелись, когда именинница задувала свечи.

Известная американская актриса и модель Николь Ричи ошарашила видео, как подожгла себе волосы.

Так, во время празднования своего 40-летия скандальная подружка Пэрис Хилтон задувала свечи и случайно подожгла распущенные белокурые пряди. К счастью, рядом были близкие, которые помогли потушить пламя. Лицо знаменитости не пострадало, впрочем, прическу, скорее всего, придется изменить.

Курьезное видео знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

"Что же, пока что 40 — это горячо", — прокомментировала инцидент Николь.

Ролик изрядно насмешил ее поклонников.

  • Это так забавно
  • О Боже, Николь!
  • Обожаю тебя

Заметим, Николь Ричи — приемная дочь музыканта Лайонела Ричи, а ее крестный отец — Майкл Джексон. Звезда получила известность после съемок реалити-шоу "Простая жизнь", в котором она участвовала со своей подругой Пэрис Хилтон.

Напомним, Лолита вспомнила, как во время концерта у нее разошелся шов на лице после пластики. Знаменитость откровенно рассказала о пластических операциях.

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