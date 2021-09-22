Известная американская актриса ошарашила курьезным видео, как подожгла себе волосы

Пряди Николь Ричи случайно загорелись, когда именинница задувала свечи.
Известная американская актриса и модель Николь Ричи ошарашила видео, как подожгла себе волосы.
Так, во время празднования своего 40-летия скандальная подружка Пэрис Хилтон задувала свечи и случайно подожгла распущенные белокурые пряди. К счастью, рядом были близкие, которые помогли потушить пламя. Лицо знаменитости не пострадало, впрочем, прическу, скорее всего, придется изменить.
Курьезное видео знаменитость разместила на своей странице в Instagram.
"Что же, пока что 40 — это горячо", — прокомментировала инцидент Николь.
Ролик изрядно насмешил ее поклонников.
- Это так забавно
- О Боже, Николь!
- Обожаю тебя
Заметим, Николь Ричи — приемная дочь музыканта Лайонела Ричи, а ее крестный отец — Майкл Джексон. Звезда получила известность после съемок реалити-шоу "Простая жизнь", в котором она участвовала со своей подругой Пэрис Хилтон.
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