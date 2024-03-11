Известная американская актриса упала на красной дорожке "Оскара-2024" - видео

Известная американская актриса ведущая и блогерша Лиза Коши упала на красной дорожке премии "Оскар-2024".

Так, звезды постепенно начали собираться на главное кинособытие года. Одной из них стала Лиза. Для церемонии актриса выбрала изысканное платье и каблуки на высокой платформе. Поэтому, позируя перед папарацци, она опрометчиво шагнула, потеряла равновесие и, упав, забилась. Этот момент засняла американская журналистка и опубликовала в соцсети Х.

Oh man, poor Liza Koshy just took a tumble на #Oscars red carpet. Hope she's ок!



(:AP) pic.twitter.com/1j9bXNNBnZ — Katcy Stephan (@katcystephan) 10 марта, 2024

К слову, киношники быстро среагировали и подбежали к звезде помочь ей встать и убедиться, все ли в порядке. Впрочем, Лиза Кош мастерски вышла из ситуации и продолжила счастливо улыбаться на красной дорожке и позировать перед папарацци.

Лиза Коши / Фото: Getty Images

Отметим, 96-я церемония "Оскар" проходит прямо сейчас в театре Долби в Лос-Анджелесе, Калифорнии. Среди номинантов на премию есть и украинская лента "20 дней в Мариуполе".

Напомним, сайт ТСН.ua внимательно следит за ходом церемонии в текстовой онлайн-трансляции и делится всеми подробностями кинопремии "Оскар-2024".

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