Известная американская актриса впервые заявила о беременности на красной дорожке "Оскар-2024"

Сегодня, 10 марта, звезда фильма "Классный мюзикл", актриса Ванесса Хадженс, пришла на 96-ю премию "Оскар" в Голливуде и порадовала поклонников радостной новостью.

Так, 35-летняя знаменитость на красной дорожке Кинопремии продемонстрировала свой заметно округлый животик и таким образом заявила, что находится в положении. В кадре для папарацци Ванесса позирует в облегающем черном платье, которое подчеркнуло ее интересное положение. Свой изысканный образ она дополнила кольем на шее.

Ванесса Хадженс беременна первенцем / Фото: Getty Images

Отметим, Ванесса Хадженс состоит в браке с 27-летним профессиональным спортсменом Коулом Такером, который сделал возлюбленной предложение в конце 2022 года в Париже. А уже на следующий год возлюбленные сыграли свадьбу на побережье Карибского моря в Мексике.

Напомним, сегодня с 10 на 11 марта начнется ежегодная премия "Оскар", которую получат лауреаты за достижения в области кинематографа за прошлый год. Редакция сайта ТСН будет внимательно следить за торжественной церемонии и первой сообщит о всех лауреатах кинопремии. Раньше мы писали – где и во сколько смотреть кинопремию "Оскар 2024".

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