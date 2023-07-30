Известная американская певица бросила микрофон в фана прямо во время выступления

Известная американская рэп-исполнительница Cardi B со всех сил швырнула микрофон в поклонницу прямо во время концерта.

В субботу, 29 июля, певица выступала в Лас-Вегасе. Как вдруг поклонница артистки, которая стояла прямо под сценой, вылила на нее напиток. От неожиданности Cardi B бросила в наглую фанатку изо всех сил микрофон. Cardi B начала выкрикивать: "Прекрати, прекрати это!".

Сразу в ситуацию вмешались сотрудники службы безопасности и вывели правонарушительницу с концерта.

Рэперша Cardi B во время концерта бросила в наглую фанатку микрофон

В свою очередь фаны певицы поддержали ее и считают, что артистка правильно сделала, что поставила зрительницу на место:

Она этого заслужила, она не должна была этого делать

Она сделала то, что нужно было сделать! Люди должны прекратить бросать вещи в исполнителей

Наконец-то знаменитость дает отпор

Людям нужно прекратить бросать вещи в артистов. Это фактически вышло из-под контроля – словно они не люди в ваших глазах

Напомним, что в последнее время поклонники звезд отличаются неэтичным поведением в отношении своих кумиров на концертах. К примеру, недавно певцу Гарри Стайлзу фан попал конфетой в глаз, а украинскому певцу Артему Пивоварову фаны развязали шнурки, когда он выступал.

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