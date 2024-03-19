Известная американская певица официально развелась и должна отдать экс-мужу более 50 млн грн – подробности

Пара была в официальном браке около трех лет.

Американская певица Ариана Гранде, которая еще в прошлом году подавала заявление на развод с агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом, официально развелась и теперь вынуждена выплатить ему ряд вещей.

В частности, иностранное издание Daily Mail отметило, что согласно брачному контракту 30-летняя певица должна экс-избраннику 1 млн 250 тыс. дол. (около 49 млн грн). Кроме того, Ариана обязалась отдать деньги Далтону за продажу совместно приобретенного имущества, в частности, их дома в Лос-Анджелесе. К тому же она оплатит гонорары адвокатов экса, сумма которых составляет до 25 тыс. дол. (около 1 млн грн). Обязательства со стороны Гомеса по этому делу пока неизвестны.

Ариана Гранде с экс-мужем / Фото: instagram.com/arianagrande

Ариана Гранде с экс-мужем / Фото: instagram.com/arianagrande

Отметим, в суде Лос-Анджелеса только сегодня, 19 марта, официально подтвердили развод певицы с ее экс-мужем. Впрочем, о разрыве брака звездных супругов инсайдеры сообщали еще в начале июля 2023 года. И отмечалось, что пара переживала кризисный период с начала прошлого года. По словам друзей знаменитостей, причиной развода стали разные темпы жизни возлюбленных.

Напомним, недавно ведущий Фима Константиновский впервые после развода рассказал о новой возлюбленной.

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