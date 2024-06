Известная американская певица спела трек россиян и попала в скандал – видео

Американская певица Билли Айлиш оскандалилась своим исполнением трека российской группы.

Так, в своем фотоблоге артистка опубликовала ролик, на котором в авто подпевает "All The Things She Said", что является англоязычной версией песни "Я сошла с ума" российской группы "Тату". В кадре Билли появляется в рубашке и головном уборе. Также она оставила геолокацию, указывающую на ее пребывание в столице Германии. Соответствующую запись экрана распространила украинская травести-дива Монро в своем Telegram-канале.

Билли Айлиш спела англоязычную версию хита "Я сошла с ума"

К слову, такое поведение пользователям показалось странным, ведь Билли Айлиш всегда открыто поддерживала Украину и осуждала действия агрессора. В частности, еще в начале полномасштабного вторжения присоединилась к благотворительной кампании Stand Up For Ukraine, посвятила украинцам песню и призвала помогать Украине. Кроме того, мировая звезда не раз выходила с украинским флагом на сцену. Поэтому некоторые фаны начали предполагать, что исполнительница не догадывалась, чью песню подпевала в авто.

Напомним, недавно в громкий скандал попала Анна Тринчер. Она сыграла свадьбу подруги в компании россиян.

Читайте также: